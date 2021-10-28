Прилив сил без кофе: врач назвала лучшие природные стимуляторы

Адаптогены - это природные стимуляторы. Помогают приспосабливаться к внешним неблагоприятным факторам и уменьшают силу от их воздействия.

Они помогают восстановиться после стресса, переохлаждения, физического переутомления, тяжелых заболеваний, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева. А еще - почувствовать прилив сил без кофе.

Для бодрости не всегда нужна чашка кофе (фото: pexels.com)

Оказывая влияние на все органы и системы, адаптогены способны и усиливать, и ослаблять определенные функции организма в зависимости от его потребностей. Помогают достигнуть баланса по самочувствию, настроению, психическому состоянию, физическим возможностям.

Возбуждающее действие от растительных адаптогенов не имеет побочных эффектов в виде бессонницы, усталости и т. п., как от лекарственных средств, назначаемых в подобных ситуациях.

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Зато они способны:

улучшать работу митохондрий,

усиливать нейронные связи, улучшая способности человеческого мозга,

повышать насыщенность тканей кислородом,

вовремя удалять поврежденные нежизнеспособные клетки,

влиять на уровень кортизола,

снижать уровень воспаления,

оптимизировать работу желез эндокринной секреции,

регулировать эмоции.

Адаптогены помогают регудировать эмоции (фото: pexels.com)

Разделяют истинные и псевдоадаптогены. Истинные воздействуют на иммуно-нейроэндокринную систему и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось (родиола розовая, ашвагандха).

Псевдоадаптогены не имеют всех свойств истинных, но могут использоваться в качестве тонизирующих средств в случае непереносимости или наличия противопоказаний к основным (цикорий, солодка).