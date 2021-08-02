Поддержать систему детоксикации: нутрицилог дала список овощей для хорошей работы желчного

Сколько разнообразных овощей у вас в рационе? Оказывается, если регулярно употреблять в пищу некрахмалистые овощи, богатые клетчаткой, это станет отличным способом поддержать систему детоксикации.

Об этом в своем блоге в Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.

Мы все знаем, что овощи содержат огромное количество питательных веществ. Они богаты фитонутриентами, антиоксидантами и сложными углеводами, клетчаткой, которая кормит наш микробиом.

Современный человек съедает в среднем в 7-8 раз меньше клетчатки, чем наши предки. Это происходит прежде всего из-за того, что мы отошли от разнообразия овощей и других растений. Это часто сказывается на том, что наш микробиом становится более обедненным по составу.

Наши предки ели больше клетчатки (фото: pexels.com)

Многие люди едят больше растворимой клетчатки, чем нерастворимой, а бактерии ее любят и наши предки ели ее много. Подтипов клетчатки намного больше, чем только растворимая и нерастворимая.

Если вы хотите поддержать систему детоксикации (хорошую работу желчного и кишечника), то я бы сфокусировалась на следующем списке некрахмалистых овощей, богатых клетчаткой:

1. Болгарский перец

2. Брокколи

3. Брюссельская капуста

4. Обычная капуста

5. Фиолетовая капуста

6. Цветная капуста

7. Сельдерей

8. Огурец

9. Чеснок

Мощная детоксикация: нутрициолог назвала всего одну полезную привычку для печени

Разнообразьте свой рацион овощами (фото: pexels.com)

10. Все виды зелени, салатов

11. Зеленая фасоль

12. Цуккини и кабачок

13. Все виды лука

14. Зеленая фасоль

15. Редиска, редька

16. Грибы

17. Артишок

18. Спаржа