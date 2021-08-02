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Підтримати систему детоксикації: нутрицілог дала список овочів для гарної роботи жовчного

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Понеділок 02 серпня 2021 11:01
Підтримати систему детоксикації: нутрицілог дала список овочів для гарної роботи жовчного Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Тетяна Турчанікова

Скільки різноманітних овочів у вас в раціоні? Виявляється, якщо регулярно вживати в їжу некрохмалисті овочі, багаті клітковиною, це стане відмінним способом підтримати систему детоксикації.

Про це у своєму блозі в Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.

Ми всі знаємо, що овочі містять величезну кількість поживних речовин. Вони багаті фітонутрієнтами, антиоксидантами і складними вуглеводами, клітковиною, яка годує наш мікробіом.

Сучасна людина з'їдає в середньому в 7-8 разів менше клітковини, ніж наші предки. Це відбувається насамперед через те, що ми відійшли від різноманітності овочів та інших рослин. Це часто позначається на тому, що наш мікробіом стає більш збідненим за складом.

Підтримати систему детоксикації: нутрицілог дала список овочів для гарної роботи жовчногоНаші предки їли більше клітковини (фото: pexels.com)

Багато людей їдять більше розчинної клітковини, ніж нерозчинної, а бактерії її люблять і наші предки їли її багато. Підтипів клітковини набагато більше, ніж тільки розчинна і нерозчинна.

Якщо ви хочете підтримати систему детоксикації (хорошу роботу жовчного і кишечника), то я б сфокусувалася на наступному списку некрохмалистих овочів, багатих клітковиною:

1. Болгарський перець

2. Броколі

3. Брюссельська капуста

4. Звичайна капуста

5. Фіолетова капуста

6. Цвітна капуста

7. Селера

8. Огірок

9. Часник

Потужна детоксикація: нутриціолог назвала всього одну корисну звичку для печінки

Підтримати систему детоксикації: нутрицілог дала список овочів для гарної роботи жовчногоУрізноманітніть свій раціон овочами (фото: pexels.com)

10. Всі види зелені, салатів

11. Зелена квасоля

12. Цукіні і кабачок

13. Всі види цибулі

14. Зелена квасоля

15. Редиска, редька

16. Гриб

17. Артишок

18. Дика спаржа

Раніше нутриціолог дала корисне докладне меню на цілий день.

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