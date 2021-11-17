Чтобы не подхватить вирус: нутрициолог назвала топ-7 натуральных средств от ОРВИ

Холодный сезон не превратится в сезон простуд, если подготовить свой организм (или уже поддержать при простуде) при помощи простых натуральных средств.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram рассказала, как быстро выздоравливать и совсем не болеть ОРВИ. Важны здоровое питание, натуральные средства и позитивный настрой!

Она перечислила, какие средства из натуральной аптечки можно использовать при гриппе / ОРВИ (или для профилактики), чтобы не подхватить вирус в разгар эпидемии.

Специи помогут при ОРВИ (фото: pexels.com)

Топ-7 натуральных средств от ОРВИ

1. Масло черного тмина.

Применяется для лечения и профилактики. Если все-таки довелось заболеть, отлично снимает болевой синдром, температура легче переносится. Противопоказано при беременности, любых имплантах и камнях в желчном.

2. Ванна с солью Эпсома.

Проводит детокс, снижает температуру. Особенно полезна, когда ребенок / взрослый "застревает" в своих болезнях - и никак не может выздороветь. Соль вытягивает токсины. Если человек болеет без температуры, соль помогает ее повысить, чтобы вирус / инфекция "перегорели".

3. Шиповник.

Особенно помогает при кашле, так как витамин С способствует восстановлению ворсинок в легких, которые страдают при этом.

4. Ягоды черной бузины.

Значительно повышают иммунитет, поэтому оказывают поддержку в профилактических целях. Содержат большое количество витамина С, в связи с чем они - незаменимый помощник при кашле и легочных заболеваниях.

5. Тыквенное масло.

Содержит цинк и каротиноиды. Цинк повышает иммунитет. Каротиноиды важны при кашле и заболеваниях бронхолегочной системы.

Другие масла - кокосовое, оливковое, льняное, кунжутное - полезны для полоскания рта. Процедура для избавления от микробов и вирусов в полости рта.

Натуральные чаи - идеально для осенних дней (фото: pexels.com)

6. Куркума и другие специи.

Антибактериальное и противовирусное средство. Эффективно делать "золотую пасту" из куркумы, а затем "золотое молоко". Также обладают антибактериальными и противовирусными свойствами, помогают наладить пищеварение, справиться с аденоидами: перец, шафран и др.

7. Лекарственные чаи на основе цветов.

Цветки липы - снижают температуру за счет потогонного действия.

Цветки календулы - обладают антибактериальным действием. Эффективны для полоскания горла, при кашле.

Календулу, как и ромашку, можно применять для детей старше 6 мес.

Чабрец и орегано - эффективены при простуде, кашле.

Листья малины - при ОРВИ, для понижения температуры.

Забрус - эффективно жевать при простуде, особенно при больном горле. Действует, как абсорбент.

Мята и мелисса - против герпеса, при жаре.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со своим врачом.