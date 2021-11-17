Чтобы не подхватить вирус: нутрициолог назвала топ-7 натуральных средств от ОРВИ
Холодный сезон не превратится в сезон простуд, если подготовить свой организм (или уже поддержать при простуде) при помощи простых натуральных средств.
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram рассказала, как быстро выздоравливать и совсем не болеть ОРВИ. Важны здоровое питание, натуральные средства и позитивный настрой!
Она перечислила, какие средства из натуральной аптечки можно использовать при гриппе / ОРВИ (или для профилактики), чтобы не подхватить вирус в разгар эпидемии.
Специи помогут при ОРВИ (фото: pexels.com)
Топ-7 натуральных средств от ОРВИ
1. Масло черного тмина.
Применяется для лечения и профилактики. Если все-таки довелось заболеть, отлично снимает болевой синдром, температура легче переносится. Противопоказано при беременности, любых имплантах и камнях в желчном.
2. Ванна с солью Эпсома.
Проводит детокс, снижает температуру. Особенно полезна, когда ребенок / взрослый "застревает" в своих болезнях - и никак не может выздороветь. Соль вытягивает токсины. Если человек болеет без температуры, соль помогает ее повысить, чтобы вирус / инфекция "перегорели".
3. Шиповник.
Особенно помогает при кашле, так как витамин С способствует восстановлению ворсинок в легких, которые страдают при этом.
4. Ягоды черной бузины.
Значительно повышают иммунитет, поэтому оказывают поддержку в профилактических целях. Содержат большое количество витамина С, в связи с чем они - незаменимый помощник при кашле и легочных заболеваниях.
5. Тыквенное масло.
Содержит цинк и каротиноиды. Цинк повышает иммунитет. Каротиноиды важны при кашле и заболеваниях бронхолегочной системы.
Другие масла - кокосовое, оливковое, льняное, кунжутное - полезны для полоскания рта. Процедура для избавления от микробов и вирусов в полости рта.
Натуральные чаи - идеально для осенних дней (фото: pexels.com)
6. Куркума и другие специи.
Антибактериальное и противовирусное средство. Эффективно делать "золотую пасту" из куркумы, а затем "золотое молоко". Также обладают антибактериальными и противовирусными свойствами, помогают наладить пищеварение, справиться с аденоидами: перец, шафран и др.
7. Лекарственные чаи на основе цветов.
- Цветки липы - снижают температуру за счет потогонного действия.
- Цветки календулы - обладают антибактериальным действием. Эффективны для полоскания горла, при кашле.
- Календулу, как и ромашку, можно применять для детей старше 6 мес.
- Чабрец и орегано - эффективены при простуде, кашле.
- Листья малины - при ОРВИ, для понижения температуры.
- Забрус - эффективно жевать при простуде, особенно при больном горле. Действует, как абсорбент.
- Мята и мелисса - против герпеса, при жаре.
О противопоказаниях проконсультируйтесь со своим врачом.
Раньше нутрициолог рассказала, как приготовить целебный напиток "золотое молоко" на основе куркумы.