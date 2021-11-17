Щоб не підхопити вірус: нутриціолог назвала топ-7 натуральних засобів від ГРВІ

Холодний сезон не перетвориться в сезон застуд, якщо підготувати свій організм (або вже підтримати при застуді) за допомогою простих натуральних засобів.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram розповіла, як швидко одужувати і зовсім не хворіти на ГРВІ. Важливі здорове харчування, натуральні засоби і позитивний настрій!

Вона перерахувала, які засоби з натуральної аптечки можна використовувати при грипі / ГРВІ (або для профілактики), щоб не підхопити вірус в розпал епідемії.

Спеції допоможуть при ГРВІ (фото: pexels.com)

Топ-7 натуральних засобів від ГРВІ

1. Масло чорного кмину.

Застосовується для лікування і профілактики. Якщо все-таки довелося захворіти, відмінно знімає больовий синдром, температура легше переноситься. Протипоказано при вагітності, будь-яких імплантах і каменях в жовчному.

2. Ванна з сіллю Епсома.

Проводить детокс, знижує температуру. Особливо корисна, коли дитина / дорослий "застряє" в своїх хворобах - і ніяк не може одужати. Сіль витягує токсини. Якщо людина хворіє без температури, сіль допомагає її підвищити, щоб вірус / інфекція "перегоріли".

3. Шипшина.

Особливо допомагає при кашлі, бо вітамін С сприяє відновленню ворсинок в легенях, які страждають при цьому.

4. Ягоди чорної бузини.

Значно підвищують імунітет, тому надають підтримку в профілактичних цілях. Містять велику кількість вітаміну С, в зв'язку з чим вони - незамінний помічник при кашлі і легеневих захворюваннях.

5. Гарбузове масло.

Містить цинк і каротиноїди. Цинк підвищує імунітет. Каротиноїди важливі при кашлі і захворюваннях бронхолегеневої системи.

Інші масла - кокосове, оливкове, лляне, кунжутне - корисні для полоскання рота. Процедура для позбавлення від мікробів і вірусів в порожнині рота.

Натуральні чаї - ідеально для осінніх днів (фото: pexels.com)

6. Куркума та інші спеції.

Антибактеріальний і противірусний засіб. Ефективно робити "золоту пасту" з куркуми, а потім "золоте молоко". Також мають антибактеріальні та противірусні властивості, допомагають налагодити травлення, впоратися з аденоїдами: перець, шафран і ін.

7. Лікарські чаї на основі квітів.

Квітки липи - знижують температуру за рахунок потогінної дії.

Квітки календули - мають антибактеріальну дію. Ефективні для полоскання горла, при кашлі.

Календулу, як і ромашку, можна застосовувати для дітей старше 6 міс.

Чебрець і орегано - ефективні при застуді, кашлі.

Листя малини - при ГРВІ, для зниження температури.

Забрус - ефективно жувати при застуді, особливо при хворому горлі. Діє, як абсорбент.

М'ята і меліса - проти герпесу, при спеці.

Щодо протипоказань проконсультуйтеся зі своїм лікарем.