Надо похудеть на завтра: нутрициолог расекретила экспресс-диету для быстрого сброса лишнего

Хочу похудеть на завтр, а лучше – на вчера, влезть в новое платье или поразить кого-то быстрым преображением. Такие запросы часто может встретить на просторах Интернета. Возможно ли такое эксрес-преображение и как его достичь.

Можно сделать разгрузочный день, и уже завтра ты будешь менее отечная и более худая. Но один день обычной твоей жизни, и снова у тебя все будет так же. Чтобы быть худой завтра, тебе нужно сегодня не разгружаться, тебе нужно сегодня не загружаться.



Ты каждый день должна получать нужное количество КБЖУ и твой организм должен быть в балансе, тогда ты сможешь быть всегда в хорошей форме.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Но есть экспресс-инструмент на случай "мне нужно быть худой завтра" при условии твоего правильного рациона всегда.



Инструкция:

1. В этот день порция не должна быть больше 300 г за раз

2. Должно быть 4 приема пищи в день

3. Приемы пищи должны быть легкие

4. Минимум соленых продуктов

5. Минимум тяжелых продуктов

6. Минимум продуктов, которые вызывают вздутие

7. Никаких сложных блюд

8. Никаких кисломолочных продуктов



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

На практике этот день будет вот такой:

завтрак - 2 яйца + 100 г гречки (в готовом виде) + 100 г овощей (в любом виде) + 50 г мякоти авокадо перекус — ягоды 250 г + 15 г орехов

обед - 150 г булгура (в готовом виде) + 10 г сливочного масла + 150 г овощей (в любом виде) + 7 мл растительного масла

ужин - 150 г курочки/индейки/рыбки нежирных сортов (в готовом виде) + 150 г овощей (в любом виде) + 7 мл растительного масла

Вот это уже будет для тех, кто правильно питается и ест нормальными порциями - хороший день для "завтра надо влезть в платье".