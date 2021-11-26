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Треба схуднути на завтра: нутриціолог расекретила експрес-дієту для швидкого скидання зайвого

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П'ятниця 26 листопада 2021 08:38
Треба схуднути на завтра: нутриціолог расекретила експрес-дієту для швидкого скидання зайвого Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Хочу схуднути на завтр, а краще – на вчора, влізти в нову сукню або вразити когось своїм перетворенням. Такі запити часто може зустріти на просторах Інтернету. Чи можливо таке ексрес-перевтілення і як його досягти.

На це питання відповідає в Instagram нутриціолог Ольга Усенко.

Можна зробити розвантажувальний день, і вже завтра ти будеш менш набрякла і більш худа. Але один день звичайного твого життя, і знову у тебе все буде так само. Щоб бути худою завтра, тобі потрібно сьогодні не розвантажуватися, тобі потрібно сьогодні не завантажуватися.

Ти кожен день повинна отримувати потрібну кількість КБЖУ і твій організм повинен бути в балансі, тоді ти зможеш бути завжди в хорошій формі.

Треба схуднути на завтра: нутриціолог расекретила експрес-дієту для швидкого скидання зайвого
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але є експрес-інструмент на випадок "мені потрібно бути худою завтра " за умови твого правильного раціону завжди.

Інструкція:

1. У цей день порція не повинна бути більше 300 г за раз
2. Повинно бути 4 прийоми їжі в день
3. Прийоми їжі повинні бути легкі
4. Мінімум солоних продуктів
5. Мінімум важких продуктів
6. Мінімум продуктів, які викликають здуття
7. Ніяких складних страв
8. Ніяких кисломолочних продуктів

Треба схуднути на завтра: нутриціолог расекретила експрес-дієту для швидкого скидання зайвого
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

На практиці цей день буде ось такий:

  • сніданок - 2 яйця + 100 г гречки (в готовому вигляді) + 100 г овочів (в будь-якому вигляді) + 50 г м'якоті авокадо перекус - ягоди 250 г + 15 г горіхів
  • обід - 150 г булгура (в готовому вигляді) + 10 г вершкового масла + 150 г овочів (в будь-якому вигляді) + 7 мл рослинного масла
  • вечеря - 150 г курочки/індички/рибки нежирних сортів (в готовому вигляді) + 150 г овочів (в будь-якому вигляді) + 7 мл рослинної олії

Ось це вже буде для тих, хто правильно харчується і їсть нормальними порціями - хороший день для "завтра треба влізти в сукню".

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Світлана Нікітчук навчила, як прискорити метаболізм.

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