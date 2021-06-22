Полезная выпечка: эндокринолог рассказала, какой хлеб можно всем, рецепт
Многие, услышав рекомендацию отказаться от выпечки во имя здоровья, пугаются. Особенно это касается тех, кто не представляет свою жизнь без хлеба.
Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram дала рецепт полезного хлеба и заверила, что полезные варианты выпечки тоже существуют.
Состав такого хлеба простой, доступный - и готовится он быстро.
Как приготовить палео-хлебцы
Ингредиенты:
- Мука кокосовая - 100 г
- Орех грецкий - 20 г
- Орех кедровый - 20 г
- Яйцо - 1 шт.
- Соль - щепотка
- Разрыхлитель - на кончике ножа
Не вся выпечка - вредная для здоровья (фото: pexels.com)⠀
Готовим:
- Орехи измельчить ножом или блендером в режиме "пульс" до консистенции крупной крупы.
- Перемешать все ингредиенты.
- Если тесто слишком плотное, можно добавить немного воды.
- Раскатать между двух листов пергамента, выпекать при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут, остудить.⠀
Кокосовая мука - безглютеновая, побочный продукт производства кокосового масла. В ней много растительных волокон. В 100 г кокосовой муки содержится 39 г клетчатки, в цельнозерновой пшеничной - 11 г, а в белой муке - всего 3 г.
От булок до хлебцов: нутрициолог рассказала, можно ли есть хлеб при похудении
Почему на лечебных протоколах убирается глютен?
Глютен (клейковина) - это сложный белок, который склеивает частицы муки при изготовлении хлебобулочных изделий.
Липкость глютена мешает усвоению питательных веществ и провоцирует воспаление слизистой в кишечнике, которое способствует возникновению синдрома избыточной тонкокишечной проницаемости и аутоиммунной агрессии.
Раньше нутрициолог назвала топ лучших ужинов для фигуры и здоровья.