Полезная выпечка: эндокринолог рассказала, какой хлеб можно всем, рецепт

Многие, услышав рекомендацию отказаться от выпечки во имя здоровья, пугаются. Особенно это касается тех, кто не представляет свою жизнь без хлеба.

Состав такого хлеба простой, доступный - и готовится он быстро.

Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram дала рецепт полезного хлеба и заверила, что полезные варианты выпечки тоже существуют.

Как приготовить палео-хлебцы

Ингредиенты:

Мука кокосовая - 100 г

Орех грецкий - 20 г

Орех кедровый - 20 г

Яйцо - 1 шт.

Соль - щепотка

Разрыхлитель - на кончике ножа

Не вся выпечка - вредная для здоровья (фото: pexels.com)⠀

Готовим:

Орехи измельчить ножом или блендером в режиме "пульс" до консистенции крупной крупы.

Перемешать все ингредиенты.

Если тесто слишком плотное, можно добавить немного воды.

Раскатать между двух листов пергамента, выпекать при температуре 180 градусов в течение 15-20 минут, остудить.⠀

Кокосовая мука - безглютеновая, побочный продукт производства кокосового масла. В ней много растительных волокон. В 100 г кокосовой муки содержится 39 г клетчатки, в цельнозерновой пшеничной - 11 г, а в белой муке - всего 3 г.

От булок до хлебцов: нутрициолог рассказала, можно ли есть хлеб при похудении

Почему на лечебных протоколах убирается глютен?

Глютен (клейковина) - это сложный белок, который склеивает частицы муки при изготовлении хлебобулочных изделий.

Липкость глютена мешает усвоению питательных веществ и провоцирует воспаление слизистой в кишечнике, которое способствует возникновению синдрома избыточной тонкокишечной проницаемости и аутоиммунной агрессии.