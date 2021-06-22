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Корисна випічка: ендокринолог розповіла, який хліб можна всім, рецепт

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Вівторок 22 червня 2021 20:03
Корисна випічка: ендокринолог розповіла, який хліб можна всім, рецепт Приготувати корисний хліб можна вдома (фото: pexels.com)⠀
Автор: Тетяна Турчанікова

Багато хто, почувши рекомендацію відмовитися від випічки в ім'я здоров'я, лякаються. Особливо це стосується тих, хто не уявляє своє життя без хліба.

Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram дала рецепт корисного хліба і запевнила, що корисні варіанти випічки теж існують.

Склад такого хліба простий, доступний - і готується він швидко.

Як приготувати палео-хлібці

Інгредієнти:

  • Борошно кокосове - 100 г
  • Горіх волоський-20 г
  • Горіх кедровий-20 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Сіль - щіпка
  • Розпушувач - на кінчику ножа

Корисна випічка: ендокринолог розповіла, який хліб можна всім, рецепт

Не вся випічка - шкідлива для здоров'я (фото: pexels.com)⠀

Готувати:

  • Горіхи подрібнити ножем або блендером в режимі "пульс" до консистенції великої крупи.
  • Перемішати всі інгредієнти.
  • Якщо тісто занадто щільне, можна додати трохи води.
  • Розкачати між двох листів пергаменту, випікати при температурі 180 градусів протягом 15-20 хвилин, остудити.⠀

Кокосове борошно - безглютенове, побічний продукт виробництва кокосового масла. У нбому багато рослинних волокон. У 100 г кокосового борошна міститься 39 г клітковини, в цільнозерновий пшеничного - 11 г, а в білому борошні - всього 3 г.

Від булок до хлібців: нутриціолог розповіла, чи можна їсти хліб при схудненні

Чому на лікувальних протоколах забирається глютен?

Глютен ( клейковина) - це складний білок, який склеює частинки борошна при виготовленні хлібобулочних виробів.

Липкість глютену заважає засвоєнню поживних речовин і провокує запалення слизової в кишечнику, яке сприяє виникненню синдрому надлишкової тонкокишечной проникності і аутоімунної агресії.

Раніше нутриціолог назвала топ кращих вечерь для фігури і здоров'я.

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