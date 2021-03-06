Полезно и быстро: рецепт салата из печеных овощей от известной модели
Начало весны, а особенно в период пандемии, может сопровождаться авитаминозом. Чтобы не допустить его, нужно есть много овощей. Например, в салате из печеных овощей и лосося по рецепту Тани Брык - победительницы проекта "Супер Топ-модель по-украински".
Рецептом легкого ужина красавица поделилась на сайте Нового канала.
"Салат из печеных овощей я могу есть на обед или ужин. В его состав входят батат, свекла и спаржа. Кстати, печеным бататом я заменяю картофель, который для меня - табу", - говорит победительница модельного реалити.
Ингредиенты:
- батат - 0,5 шт.
- свекла среднего размера - 1 шт.
- спаржа - 0,5-1 пучок
- слабосоленый лосось - 100 г
- оливковое масло, грецкий орех, соль и специи - по вкусу
Способ приготовления:
- Почистите батат и свеклу овощечисткой, хорошо промойте и нарежьте на небольшие ломтики.
- Хорошо промойте спаржу и срежьте нижние грубые части.
- Запеките в духовке батат, свеклу и спаржу в любимых специях и оливковом масле, добавив соль и перец, при 180 градусах до готовности. Это займет около 30 минут.
- Нарежьте лосось небольшими ломтиками.
- Перемешайте все ингредиенты и посыпьте измельченным грецким орехом.
Приятного аппетита!
Салат из батата (фото: unsplash.com)
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