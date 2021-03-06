Корисно і швидко: рецепт салату з печених овочів від відомої моделі
Початок весни, а особливо в період пандемії, може супроводжуватися авітамінозом. Щоб не допустити його, потрібно їсти багато овочів. Наприклад, в салаті з печених овочів і лосося за рецептом Тані Брик - переможниці проекту "Супер Топ-модель по-українськи".
Рецептом легкої вечері красуня поділилася на сайті Нового каналу.
"Салат з печених овочів я можу їсти на обід або вечерю. До його складу входять батат, буряк і спаржа. До речі, печеним бататом я заміняю картоплю, яка для мене - табу", - каже переможниця модельного реаліті.
Склад:
- батат - 0,5 шт.
- буряк середнього розміру - 1 шт.
- спаржа - 0,5-1 пучок
- слабосолений лосось - 100 г
- оливкова олія, волоський горіх, сіль і спеції - за смаком
Спосіб приготування:
- Почистіть батат і буряк овочечисткою, добре промийте і наріжте на невеликі шматочки.
- Добре промийте спаржу і зріжте нижні грубі частини.
- Запечіть в духовці батат, буряк і спаржу в улюблених спеціях і оливковій олії, додавши сіль і перець, при 180 градусах до готовності. Це займе близько 30 хвилин.
- Наріжте лосось невеликими скибочками.
- Перемішайте всі інгредієнти і посипте подрібненим волоським горіхом.
Приємного апетиту!
Салат з батату (фото: unsplash.com)
Також пропонуємо вам рецепт незвичайних млинців від Євгена Клопотенко, адже Масляна вже на порозі!
Крім того, вам сподобається цей найкорисніший весняний суп для здоров'я, який можна приготувати за рецептом дієтолога.