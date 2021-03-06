Корисно і швидко: рецепт салату з печених овочів від відомої моделі

Початок весни, а особливо в період пандемії, може супроводжуватися авітамінозом. Щоб не допустити його, потрібно їсти багато овочів. Наприклад, в салаті з печених овочів і лосося за рецептом Тані Брик - переможниці проекту "Супер Топ-модель по-українськи".

"Салат з печених овочів я можу їсти на обід або вечерю. До його складу входять батат, буряк і спаржа. До речі, печеним бататом я заміняю картоплю, яка для мене - табу", - каже переможниця модельного реаліті.

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