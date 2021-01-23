Полезно круглый год: нутрициолог рассказала, как хранить дома зелень

Перепады настроения, пониженная энергетика, апатия, сонливость - нередкие гости зимой, но от них, уверены нутрициологи, можно избавиться всего лишь при помощи правильно подобранных продуктов к столу.

Так, Надя Андреева недавно дала подробный список, с которым стоит зайти в супермаркет: полезные, вкусные продукты - и никакой сезонной депрессии!

Также, чтобы пищеварение работало, как часы, а организм получал полезные клетчатку, витамины и микроэлементы, стоит круглый год добавлять в свои блюда зелень. Особенное внимание стоит уделить ее хранению, как это сделать, Андреева рассказала подробно.

"Вы когда-нибудь задумывались над тем как правильно хранить зелень, которую вы покупаете? Или вы просто кладете ее в холодильник и удивляетесь, что потом ее приходится быстро выкидывать или она теряет привлекательный вид?", - спросила Надя у своих читателей в микроблоге.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)

Несколько советов, как продлить жизнь зелени и салатам:

1. Когда вы принесли зелень домой, налейте в емкость очень холодную воду и положите в нее зелень на 5-7 минут. Холодная температура замедляет процессы распада. Они впитают и максимально задержат влагу (станут не вялыми, а упругими).

2. Выложите зелень на бумажное полотенце или в спиннер (специальная сушилка для зелени) и тщательно просушите. Не должно остаться никакой влаги, она должна быть только в листьях.

3. Возьмите большие пластиковые пакеты с застежкой, положите туда зелень и максимально аккуратно выдавите из пакета как можно больше воздуха (или можно купить специальные пакеты для хранения зелени).

4. Закройте пакет и потом маленькой иголкой сделайте 10-20 дырочек - так вы получите среду близкую к естественной, растениям будет чем дышать, но кислорода будет не слишком много и это замедлит процесс старения. То есть зелень будет продолжать жить в максимально замедленном метаболизме.

5. Если в пакетах не сделать дырочки, то в них будет накапливаться водород, поэтому листики буквально задохнутся - и это повлияет на их вкус и на количество фитонутриентов. Но и слишком большое количество кислорода для срезанных растений не годиться, так как они продолжают дышать и используют все сахара, антиоксиданты - и за счет этого станут более мягкими, потеряют упругость и большое количество питательных веществ.

6. Положите пакет в самую холодную и влажную зону вашего холодильника.

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