Корисно круглий рік: нутриціолог розповіла, як зберігати вдома зелень

Перепади настрою, понижена енергетика, апатія, сонливість - часті гості взимку, але від них, впевнені нутриціології, можна позбутися лише за допомогою правильно підібраних продуктів до столу.

Так, Надя Андрєєва нещодавно дала докладний список, з яким варто зайти в супермаркет: корисні, смачні продукти - і ніякої сезонної депресії!

Також, щоб травлення працювало, як годинник, а організм отримував корисні клітковину, вітаміни і мікроелементи, варто цілий рік додавати в свої страви зелень. Особливу увагу варто приділити її зберіганню, як це зробити, Андрєєва розповіла докладно.

"Ви коли-небудь замислювалися над тим, як правильно зберігати зелень, яку ви купуєте? Або ви просто кладете її в холодильник і дивуєтеся, що потім її доводиться швидко викидати або вона втрачає привабливий вигляд?", - запитала Надя у своїх читачів у мікроблозі.

Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)

Кілька порад, як продовжити життя зелені і салатів:

1. Коли ви принесли зелень додому, налийте в ємність дуже холодну воду і покладіть в неї зелень на 5-7 хвилин. Холодна температура уповільнює процеси розпаду. Вони вберуть і максимально затримають вологу (не стануть млявими, а пружними).

2. Викладіть зелень на паперовий рушник або в спиннер (спеціальна вішалка для зелені) і ретельно просушіть. Не повинно залишитися жодної вологи, вона повинна бути тільки в листках.

3. Візьміть великі пластикові пакети з застібкою, покладіть туди зелень і максимально акуратно видавіть з пакету якомога більше повітря (або можна купити спеціальні пакети для зберігання зелені).

4. Закрийте пакет і потім маленькою голкою зробіть 10-20 дірочок - так ви отримаєте середу близьку до природної, рослинам буде чим дихати, але кисню буде не занадто багато і це сповільнить процес старіння. Тобто зелень буде продовжувати жити в максимально уповільненому метаболізмі.

5. Якщо в пакетах не зробити дірочки, то в них буде накопичуватися водень, тому листочки буквально задихнуться - і це вплине на їх смак і на кількість фитонутриентів. Але й занадто велику кількість кисню для зрізаних рослин не годиться, так як вони продовжують дихати і використовують усі цукри, антиоксиданти - і за рахунок цього стануть більш м'якими, втратять пружність і велику кількість поживних речовин.

6. Покладіть пакет в саму холодну і вологу зону вашого холодильника.

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