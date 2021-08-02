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Корисні калорії: нуріціолог розповіла, як ситно харчуватися і не поправлятися

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Понеділок 02 серпня 2021 08:38
Корисні калорії: нуріціолог розповіла, як ситно харчуватися і не поправлятися Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

З усіх міфів про харчування, міф про калорії - один з найпоширеніших. Ідея міфу: калорії - найважливіша частина харчування, і джерела цих калорій не мають значення.

Чи так це, розповіла в Instagram нутриціолог Ольга Усенко.

Неважливо, чи з'їдаєте 100 калорій цукерок або брокколі, вони однаково вплинуть на вагу.

Правда, що всі калорії мають однакову кількість енергії. Одна калорія містить 4 184 джоулів енергії. У цьому сенсі будь-яка калорія з будь-якого джерела - це калорія.

Корисні калорії: нуріціолог розповіла, як ситно харчуватися і не поправлятися
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але не все так просто. Тіло - це складна біохімічна система зі складними процесами, що регулюють енергетичний баланс. Різні продукти харчування проходять різні біохімічні шляхи.

Ще більш важливим є той факт, що різні продукти і макроелементи мають сильний вплив на гормони і центри мозку, які контролюють голод і харчову поведінку. Їжа може мати величезний вплив на біологічні процеси, які визначають, коли, що і скільки ви їсте.

Різні продукти по-різному впливають на відчуття ситості. Це означає, що деякі продукти дадуть більше відчуття ситості.

Корисні калорії: нуріціолог розповіла, як ситно харчуватися і не поправлятися

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Крім того, на одних продуктах переїдати набагато легше, ніж на інших. Наприклад, легко з'їсти 500 калорій з морозива, в той час як доведеться змусити себе з'їсти 500 калорій з яєць і брокколі. Наочний приклад того, як вибір продуктів може мати вплив на загальну кількість споживаних калорій.

Існує багато факторів, що визначають цінність ситості різних продуктів, яка вимірюється за шкалою - індекс ситості.

Корисні калорії: нуріціолог розповіла, як ситно харчуватися і не поправлятися

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Індекс ситості - це показник здатності харчових продуктів зменшувати відчуття голоду, збільшувати відчуття ситості і знижувати споживання калорій протягом наступних кількох годин.

Якщо ви їсте продукти з низьким індексом ситості, ви будете голодніше і в кінцевому підсумку будете їсти більше. Якщо ви виберете продукти з високим індексом ситості, ви, в кінцевому підсумку, будете менше їсти і як результат - худнути.

Приклад продуктів з високим індексом ситості: варена картопля, яловичина, яйця, боби і фрукти.

Продукт з низьким індексом: пончики і тістечка, печиво, цукерки, хліб звичайний.

Очевидно, що те, що ви виберете в довгостроковій перспективі істотно вплине на ваш енергетичний баланс.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Наталія Самойленко розповіла, як харчуватися в спеку.

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