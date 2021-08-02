Корисні калорії: нуріціолог розповіла, як ситно харчуватися і не поправлятися

З усіх міфів про харчування, міф про калорії - один з найпоширеніших. Ідея міфу: калорії - найважливіша частина харчування, і джерела цих калорій не мають значення.

Чи так це, розповіла в Instagram нутриціолог Ольга Усенко.

Неважливо, чи з'їдаєте 100 калорій цукерок або брокколі, вони однаково вплинуть на вагу.

Правда, що всі калорії мають однакову кількість енергії. Одна калорія містить 4 184 джоулів енергії. У цьому сенсі будь-яка калорія з будь-якого джерела - це калорія.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але не все так просто. Тіло - це складна біохімічна система зі складними процесами, що регулюють енергетичний баланс. Різні продукти харчування проходять різні біохімічні шляхи.



Ще більш важливим є той факт, що різні продукти і макроелементи мають сильний вплив на гормони і центри мозку, які контролюють голод і харчову поведінку. Їжа може мати величезний вплив на біологічні процеси, які визначають, коли, що і скільки ви їсте.



Різні продукти по-різному впливають на відчуття ситості. Це означає, що деякі продукти дадуть більше відчуття ситості.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Крім того, на одних продуктах переїдати набагато легше, ніж на інших. Наприклад, легко з'їсти 500 калорій з морозива, в той час як доведеться змусити себе з'їсти 500 калорій з яєць і брокколі. Наочний приклад того, як вибір продуктів може мати вплив на загальну кількість споживаних калорій.

Існує багато факторів, що визначають цінність ситості різних продуктів, яка вимірюється за шкалою - індекс ситості.





Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Індекс ситості - це показник здатності харчових продуктів зменшувати відчуття голоду, збільшувати відчуття ситості і знижувати споживання калорій протягом наступних кількох годин.



Якщо ви їсте продукти з низьким індексом ситості, ви будете голодніше і в кінцевому підсумку будете їсти більше. Якщо ви виберете продукти з високим індексом ситості, ви, в кінцевому підсумку, будете менше їсти і як результат - худнути.

Приклад продуктів з високим індексом ситості: варена картопля, яловичина, яйця, боби і фрукти.

Продукт з низьким індексом: пончики і тістечка, печиво, цукерки, хліб звичайний.



Очевидно, що те, що ви виберете в довгостроковій перспективі істотно вплине на ваш енергетичний баланс.