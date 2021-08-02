Полезные калории: нурициолог рассказала, как сытно питаться и не поправляться

Неважно, съедаете ли 100 калорий конфет или брокколи, они одинаково повлияют на вес.

Правда, что все калории имеют одинаковое количество энергии. Одна калория содержит 4 184 Джоулей энергии. В этом смысле любая калория из любого источника - это калория.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Но не все так просто. Тело - это сложная биохимическая система со сложными процессами, регулирующими энергетический баланс. Разные продукты питания проходят разные биохимические пути.



Еще более важным является тот факт, что различные продукты и макроэлементы оказывают сильное влияние на гормоны и центры мозга, которые контролируют голод и пищевое поведение. Пища может иметь огромное влияние на биологические процессы, которые определяют, когда, что и сколько вы едите.



Разные продукты по-разному влияют на чувство сытости. Это означает, что некоторые продукты дадут большее чувство сытости.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кроме того, на одних продуктах переедать намного легче, чем на других. Например, легко съесть 500 калорий из мороженого, в то время как придется заставить себя съесть 500 калорий из яиц и брокколи. Наглядный пример того, как выбор продуктов может иметь влияние на общее количество потребляемых калорий.

Существует много факторов, определяющих ценность сытости различных продуктов, которая измеряется по шкале - индекс сытости.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Индекс сытости - это показатель способности пищевых продуктов уменьшать чувство голода, увеличивать чувство сытости и снижать потребление калорий в течение следующих нескольких часов.



Если вы едите продукты с низким индексом сытости, вы будете голоднее и в конечном итоге будете есть больше. Если вы выберете продукты с высоким индексом сытости, вы, в конечном итоге, будете меньше есть и как результат - худеть.

Пример продуктов с высоким индексом сытости: вареный картофель, говядина, яйца, бобы и фрукты.

Продукты с низким индексом: пончики и пирожные, печенье, конфеты, хлеб обычный.



Очевидно, что то, что вы выберете в долгосрочной перспективе существенно повлияет на ваш энергетический баланс.