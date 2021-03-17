Польза или вред? Диетолог раскрыла правду о сухофруктах и научила их употреблять во время похудения

Это фрукты, в которых содержание воды удаляются путем иссушения. Поэтому пищевая ценность в них гораздо выше, чем в свежих фруктах из-за концентрацию сахаров и одновременно питательных веществ.



Самыми популярными разновидностями являются изюм, финики, чернослив, инжир и курага. Кроме того, доступны варианты в засахаренном виде: манго, ананасы, клюква, бананы, яблоки.

Сухофрукты богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Полифенольные антиоксиданты в составе способствуют улучшению кровотока, процесса пищеварения и предотвращают оксидативный стресс. Высокое содержание калия помогает выводить лишнюю жидкость и натрий, а также полезен для мышц.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Сухофрукты относятся к продуктам с наибольшим содержанием сульфитов (консервантов, которые продлевают срок годности и предоставляют им свежий и привлекательный вида).

Если у Вас астма, то гораздо больший риск развития реакции на диоксид серы. FDA (Food and Drug Administration) признает эти соединения безопасными для лиц, которые не имеют никаких проявлений чувствительности (в том числе, кожных).



Выход есть. Можно заменить на органический вариант для профилактики осложнений. Конечно, он не продержится столько, сколько обработанный, однако можно исправить это путем замораживания.



Пройдемся по представителях:



1.Финики (24ч):

ккал 66,5

Источник меди, марганца, железа, витамина В6.

2.Чернослив (28г):

ккал 67

Известный своим естественным слабительным эффектом благодаря сахарном спирта в составе - сорбита. Такой минерал, как бор в составе помогает бороться с остеопорозом.

3.Курага (28г):

ккал 67

Хороший источник бета-каротина, лютеина, зеаксантина - трех растительных пигментов, которые поддерживают здоровье глаз.

4.Инжир сушеный (28г):

ккал 70

5. Изюм (28г):

85 ккал

Источник меди, марганца, магния, витаминов группы В.



Содержание природного сахара в сухофруктах:

- изюм 59%

- финики 64-66%

- чернослив 38%

- курага 53%

- инжир 48%

Иллюстративное фото (instagram.com/samoylenko_diet)