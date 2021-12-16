От кашля и пневмонии: нутрициолог назвала всего одно простое натуральное средство
Зима – период простуд, но не для тех, у кого крепкий иммунитет! укрепить защитные силы организма поможет простое натуральное средство – масло черного тмина. Оказалось, оно помогает облегчит состояние даже при серьезных заболеваниях.
Так, Niggellone – один из антиоксидантов черного тмина - оказывает расширяющий эффект на бронхи, разжижает мокроту, а потому он крайне эффективен при кашле и лечении даже таких серьезных заболеваний, как туберкулез и пневмония.
Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.
Масло черного тмина (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Основные спектры действия масла черного тмина
1. На иммунную систему
Ученые Иммунобиологической лаборатории сделали вывод, что черный тмин стимулирует костный мозг и клетки иммунной системы, повышает выработку интерферона, защищает нормальные клетки от разрушительного воздействия вирусов, убивает раковые клетки и повышает количество антител, продуцирующих В-клетки.
2. Контроль воспалений
Масло семени черного тмина содержит противовоспалительные соединения. Исследователи отметили, что масло смогло уменьшить симптомы аллергического ринита у испытуемых.
3. Борьба с грибковыми инфекциями
Также эффективен при лечении кишечных паразитов. Согласно исследованиям, что группа крыс, обработанных маслом, демонстрировала снижение эффектов AFB1 (афлатоксин-B1), токсина, продуцируемого группой грибов Aspergillus flavus.
4. Противоопулеховое действие
Также уменьшение риска развития рака Исследователи обнаружили, что оно может быть полезно против этих видов рака:
- Толстой кишки
- Панкреатический
- Фибросаркома
- Печени
- Легких
- Цервикальный
- Крови
5. Нормализация кровяного давления
Семена черного тмина традиционно использовались при гипертонии. Результаты исследований показали, что испытуемые, которых лечили маслом черного тмина, показали снижение систолического и диастолического артериального давления по сравнению с теми, кто принимал только плацебо.
6. Здоровье волос и кожи
Одно из самых старых применений масла из семян черного тмина основано на его способности улучшать волосы и внешний вид сухой или нездоровой кожи. Маслом можно массировать кожу головы, а также другие области тела. Его также можно добавлять в шампуни.
Крепкий иммунитет и красота (фото: pexels.com)
Способ применения:
- по 1 чайной ложке перед завтраком и обедом.
- Если есть проблемы с приемом его натощак, можно после обеда.
- Помним о том, что может быть индивидуальная реакция.
Проконсультируйтесь со своим врачом. Будьте здоровы!
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