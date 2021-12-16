От кашля и пневмонии: нутрициолог назвала всего одно простое натуральное средство

Зима – период простуд, но не для тех, у кого крепкий иммунитет! укрепить защитные силы организма поможет простое натуральное средство – масло черного тмина. Оказалось, оно помогает облегчит состояние даже при серьезных заболеваниях.

Так, Niggellone – один из антиоксидантов черного тмина - оказывает расширяющий эффект на бронхи, разжижает мокроту, а потому он крайне эффективен при кашле и лечении даже таких серьезных заболеваний, как туберкулез и пневмония. Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.

Масло черного тмина (фото: instagram.com/evgeniia_health) Основные спектры действия масла черного тмина 1. На иммунную систему Ученые Иммунобиологической лаборатории сделали вывод, что черный тмин стимулирует костный мозг и клетки иммунной системы, повышает выработку интерферона, защищает нормальные клетки от разрушительного воздействия вирусов, убивает раковые клетки и повышает количество антител, продуцирующих В-клетки. 2. Контроль воспалений Масло семени черного тмина содержит противовоспалительные соединения. Исследователи отметили, что масло смогло уменьшить симптомы аллергического ринита у испытуемых. 3. Борьба с грибковыми инфекциями Также эффективен при лечении кишечных паразитов. Согласно исследованиям, что группа крыс, обработанных маслом, демонстрировала снижение эффектов AFB1 (афлатоксин-B1), токсина, продуцируемого группой грибов Aspergillus flavus. 4. Противоопулеховое действие Также уменьшение риска развития рака Исследователи обнаружили, что оно может быть полезно против этих видов рака: Толстой кишки

Панкреатический

Фибросаркома

Печени

Легких

Цервикальный

Крови 5. Нормализация кровяного давления Семена черного тмина традиционно использовались при гипертонии. Результаты исследований показали, что испытуемые, которых лечили маслом черного тмина, показали снижение систолического и диастолического артериального давления по сравнению с теми, кто принимал только плацебо. 6. Здоровье волос и кожи Одно из самых старых применений масла из семян черного тмина основано на его способности улучшать волосы и внешний вид сухой или нездоровой кожи. Маслом можно массировать кожу головы, а также другие области тела. Его также можно добавлять в шампуни. Крепкий иммунитет и красота (фото: pexels.com) Способ применения: по 1 чайной ложке перед завтраком и обедом. Если есть проблемы с приемом его натощак, можно после обеда. Помним о том, что может быть индивидуальная реакция. Проконсультируйтесь со своим врачом. Будьте здоровы!