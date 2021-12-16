ru ua
Чт, 16 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вд кашлю і пневмонії: нутриціолог назвала лише один простий натуральний засіб

Новость на русском →
Четвер 16 грудня 2021 19:09
Вд кашлю і пневмонії: нутриціолог назвала лише один простий натуральний засіб Нутриціолог Євгенія Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Тетяна Турчанікова

Зима - період застуд, але не для тих, у кого міцний імунітет! Зміцнити захисні сили організму допоможе простий натуральний засіб - масло чорного кмину. Виявилося, воно допомагає полегшити стан навіть при серйозних захворюваннях.

Так, Niggellone - один з антиоксидантів чорного кмину - надає розширює ефект на бронхи, розріджує мокротиння, а тому він вкрай ефективний при кашлі і лікуванні навіть таких серйозних захворювань, як туберкульоз і пневмонія.

Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Євгенія Хелс.

Вд кашлю і пневмонії: нутриціолог назвала лише один простий натуральний засібМасло чорного кмину (фото: instagram.com/evgeniia_health)

Основні спектри дії олії чорного кмину

1. На імунну систему

Вчені імунобіологічної лабораторії зробили висновок, що чорний кмин стимулює кістковий мозок і клітини імунної системи, підвищує вироблення інтерферону, захищає нормальні клітини від руйнівного впливу вірусів, вбиває ракові клітини і підвищує кількість антитіл, що продукують В-клітини.

2. Контроль запалень

Масло насіння чорного кмину містить протизапальні сполуки. Дослідники відзначили, що масло змогло зменшити симптоми алергічного риніту у випробовуваних.

3. Боротьба з грибковими інфекціями

Також ефективний при лікуванні кишкових паразитів. Згідно з дослідженнями, група щурів, оброблених маслом, демонструвала зниження ефектів AFB1 (афлатоксин-B1), токсину, виробленого групою грибів Aspergillus flavus.

4. Протипухлинна дія

Також зменшення ризику розвитку раку дослідники виявили, що воно може бути корисно проти цих видів раку:

  • Товстої кишки
  • Панкреатичного
  • Фібросаркоми
  • Печінки
  • Легенів
  • Цервікального
  • Крові

5. Нормалізація кров'яного тиску

Насіння чорного кмину традиційно використовувалися при гіпертонії. Результати досліджень показали, що пацієнти, яких лікували маслом чорного кмину, показали зниження систолічного і діастолічного артеріального тиску в порівнянні з тими, хто приймав тільки плацебо.

6. Здоров'я волосся і шкіри

Одне з найстаріших застосувань масла з насіння чорного кмину засноване на його здатності покращувати волосся і зовнішній вигляд сухої або нездорової шкіри. Маслом можна масажувати шкіру голови, а також інші області тіла. Його також можна додавати в шампуні.

Вд кашлю і пневмонії: нутриціолог назвала лише один простий натуральний засібМіцний імунітет і краса (фото: pexels.com)

Спосіб застосування:

  1. по 1 чайній ложці перед сніданком і обідом.
  2. Якщо є проблеми з прийомом його натщесерце, можна після обіду.
  3. Пам'ятаємо про те, що може бути індивідуальна реакція.

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Будьте здорові!

Раніше нутриціолог розповіла, як омолодити організм на три роки за допомогою простих дій.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
День святого Миколая 2021: що подарувати дітям замість солодощів і цукерок
День святого Миколая 2021: що подарувати дітям замість солодощів і цукерок