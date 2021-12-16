Вд кашлю і пневмонії: нутриціолог назвала лише один простий натуральний засіб

Зима - період застуд, але не для тих, у кого міцний імунітет! Зміцнити захисні сили організму допоможе простий натуральний засіб - масло чорного кмину. Виявилося, воно допомагає полегшити стан навіть при серйозних захворюваннях.

Так, Niggellone - один з антиоксидантів чорного кмину - надає розширює ефект на бронхи, розріджує мокротиння, а тому він вкрай ефективний при кашлі і лікуванні навіть таких серйозних захворювань, як туберкульоз і пневмонія. Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Євгенія Хелс.

Масло чорного кмину (фото: instagram.com/evgeniia_health) Основні спектри дії олії чорного кмину 1. На імунну систему Вчені імунобіологічної лабораторії зробили висновок, що чорний кмин стимулює кістковий мозок і клітини імунної системи, підвищує вироблення інтерферону, захищає нормальні клітини від руйнівного впливу вірусів, вбиває ракові клітини і підвищує кількість антитіл, що продукують В-клітини. 2. Контроль запалень Масло насіння чорного кмину містить протизапальні сполуки. Дослідники відзначили, що масло змогло зменшити симптоми алергічного риніту у випробовуваних. 3. Боротьба з грибковими інфекціями Також ефективний при лікуванні кишкових паразитів. Згідно з дослідженнями, група щурів, оброблених маслом, демонструвала зниження ефектів AFB1 (афлатоксин-B1), токсину, виробленого групою грибів Aspergillus flavus. 4. Протипухлинна дія Також зменшення ризику розвитку раку дослідники виявили, що воно може бути корисно проти цих видів раку: Товстої кишки

Панкреатичного

Фібросаркоми

Печінки

Легенів

Цервікального

Крові 5. Нормалізація кров'яного тиску Насіння чорного кмину традиційно використовувалися при гіпертонії. Результати досліджень показали, що пацієнти, яких лікували маслом чорного кмину, показали зниження систолічного і діастолічного артеріального тиску в порівнянні з тими, хто приймав тільки плацебо. 6. Здоров'я волосся і шкіри Одне з найстаріших застосувань масла з насіння чорного кмину засноване на його здатності покращувати волосся і зовнішній вигляд сухої або нездорової шкіри. Маслом можна масажувати шкіру голови, а також інші області тіла. Його також можна додавати в шампуні. Міцний імунітет і краса (фото: pexels.com) Спосіб застосування: по 1 чайній ложці перед сніданком і обідом. Якщо є проблеми з прийомом його натщесерце, можна після обіду. Пам'ятаємо про те, що може бути індивідуальна реакція. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Будьте здорові!