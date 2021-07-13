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Как не поправиться в отпуске: советы по питанию от тренера "Зважені та щасливі"

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Вторник 13 июля 2021 13:32
Как не поправиться в отпуске: советы по питанию от тренера "Зважені та щасливі" Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

В разгар сезона отпусков самый популярный вопрос - как не поправиться на отдыхе. Ведь мы нередко привозим из отпуска не только загар и яркие впечатления, а и лишние килограммы. Тренер "Зважені та щсливі" Марина Боржемская рассказала, как же этого избежать.

Действенными советами по питанию на отдыхе эксперт поделилась в Instagram.

Как не поправиться в отпуске:

Кушайте вкусно!

Обязательно побалуйте себя чем-то вкусным. Множество блюд, которые подарят вам потрясающие вкусовые ощущения, но не добавят сантиметров в талии. Например, салаты, овощи-гриль, рыбка или мясо на мангале, морепродукты. Также попробуйте местные фрукты.

Не забывайте про воду

Начинайте день со стакана воды и поддерживайте водный баланс в течение всего дня. Это не только поможет не переедать, но и стимулирует пищеварение.

Регулируйте порции

Если тяжело сдержаться, тогда начинайте выбор еды с овощей и зелени. Положите белок. На завтрак и обед добавьте еще сложных углеводов в виде каш, а на ужин — в виде овощей.

Что едим:

  • Обходим стороной такие продукты: колбасы, сало, бекон, жаренные и копченые блюда.
  • Кофе можно, но не стоит его пить в больших количествах. При желании замените его на декафинато или цикорий.
  • Если не можете без сладостей — лучше скушайте кусочек после завтрака, но не каждый день. Это не навредит, если на протяжении дня питаетесь правильно. Сейчас сезон фруктов и ягод, которые чудесно заменят сладкое.

Как не поправиться в отпуске: советы по питанию от тренера &quot;Зважені та щасливі&quot;

Иллюстративное фото (pexels.com)

Важно! Кушаем медленно, тщательно пережевывая пищу. Не спешим бежать за новой порцией — нужно минут 20, чтобы понять сыты ли вы.

Радуйте себя

Находите удовольствие в чем-то еще, кроме еды. Отпуск — это возможность испытать незабываемые эмоции. Отправляйтесь на экскурсии, пешие прогулки, любуйтесь достопримечательностями и природой. Простые занятия вроде шоппинга или спа-процедур также принесут вам удовольствие, не добавляя лишних килограммов.

Не забывайте про активность

Позвольте себе понежиться в шезлонге, но обязательно планируйте ежедневную физическую активность. Много плавайте, гуляйте, танцуйте или катайтесь на велосипеде.

Как не поправиться в отпуске: советы по питанию от тренера &quot;Зважені та щасливі&quot;Иллюстративное фото (pexels.com)

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