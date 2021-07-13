Как не поправиться в отпуске: советы по питанию от тренера "Зважені та щасливі"
В разгар сезона отпусков самый популярный вопрос - как не поправиться на отдыхе. Ведь мы нередко привозим из отпуска не только загар и яркие впечатления, а и лишние килограммы. Тренер "Зважені та щсливі" Марина Боржемская рассказала, как же этого избежать.
Действенными советами по питанию на отдыхе эксперт поделилась в Instagram.
Как не поправиться в отпуске:
Кушайте вкусно!
Обязательно побалуйте себя чем-то вкусным. Множество блюд, которые подарят вам потрясающие вкусовые ощущения, но не добавят сантиметров в талии. Например, салаты, овощи-гриль, рыбка или мясо на мангале, морепродукты. Также попробуйте местные фрукты.
Не забывайте про воду
Начинайте день со стакана воды и поддерживайте водный баланс в течение всего дня. Это не только поможет не переедать, но и стимулирует пищеварение.
Регулируйте порции
Если тяжело сдержаться, тогда начинайте выбор еды с овощей и зелени. Положите белок. На завтрак и обед добавьте еще сложных углеводов в виде каш, а на ужин — в виде овощей.
Что едим:
- Обходим стороной такие продукты: колбасы, сало, бекон, жаренные и копченые блюда.
- Кофе можно, но не стоит его пить в больших количествах. При желании замените его на декафинато или цикорий.
- Если не можете без сладостей — лучше скушайте кусочек после завтрака, но не каждый день. Это не навредит, если на протяжении дня питаетесь правильно. Сейчас сезон фруктов и ягод, которые чудесно заменят сладкое.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Важно! Кушаем медленно, тщательно пережевывая пищу. Не спешим бежать за новой порцией — нужно минут 20, чтобы понять сыты ли вы.
Радуйте себя
Находите удовольствие в чем-то еще, кроме еды. Отпуск — это возможность испытать незабываемые эмоции. Отправляйтесь на экскурсии, пешие прогулки, любуйтесь достопримечательностями и природой. Простые занятия вроде шоппинга или спа-процедур также принесут вам удовольствие, не добавляя лишних килограммов.
Не забывайте про активность
Позвольте себе понежиться в шезлонге, но обязательно планируйте ежедневную физическую активность. Много плавайте, гуляйте, танцуйте или катайтесь на велосипеде.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Напомним, что ранее диетолог Алена Коготкова развенчала топ-10 мифов о похудении.