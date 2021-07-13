Як не поправитися у відпустці: поради з харчування від тренера "Зважені та щасливі"

У розпал сезону відпусток найпопулярніше питання - як не поправитися на відпочинку. Адже ми нерідко привозимо з відпустки не тільки засмагу і яскраві враження, а й зайві кілограми. Тренер "Зважені та щсливі" Марина Боржемська розповіла, як же цього уникнути.

Як не поправитися у відпустці:

Їжте смачно!

Обов'язково побалуйте себе чимось смачним. Безліч страв, які подарують вам приголомшливі смакові відчуття, але не додадуть сантиметрів в талії. Наприклад, салати, овочі-гриль, рибка або м'ясо на мангалі, морепродукти. Також спробуйте місцеві фрукти.



Не забувайте про воду

Починайте день зі склянки води і підтримуйте водний баланс протягом усього дня. Це не тільки допоможе не переїдати, але і стимулює травлення.



Регулюйте порції

Якщо важко стриматися, тоді починайте вибір їжі з овочів і зелені. Покладіть білок. На сніданок і обід додайте ще складних вуглеводів у вигляді каш, а на вечерю — у вигляді овочів.



Що їмо:

Обходимо стороною такі продукти: ковбаси, сало, бекон, смажені і копчені страви.

Каву можна, але не варто її пити у великих кількостях. При бажанні замініть на декафінато або цикорій.

Якщо не можете без солодощів - краще з'їжте шматочок після сніданку, але не кожен день. Це не зашкодить, якщо протягом дня харчуєтеся правильно. Зараз сезон фруктів і ягід, які чудово замінять солодке.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Важливо! Їмо повільно, ретельно пережовуючи їжу. Не поспішаємо бігти за новою порцією - потрібно хвилин 20, щоб зрозуміти, чи ситі ви.



Радуйте себе

Знаходьте задоволення в чомусь ще, крім їжі. Відпустка - це можливість випробувати незабутні емоції. Відправляйтеся на екскурсії, піші прогулянки, милуйтеся пам'ятками і природою. Прості заняття на зразок шопінгу або спа-процедур також принесуть вам задоволення, не додаючи зайвих кілограмів.



Не забувайте про активність

Дозвольте собі поніжитися в шезлонгу, але обов'язково плануйте щоденну фізичну активність. Багато плавайте, гуляйте, танцюйте або катайтеся на велосипеді.

Ілюстративне фото (pexels.com)