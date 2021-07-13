ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як не поправитися у відпустці: поради з харчування від тренера "Зважені та щасливі"

Новость на русском →
Вівторок 13 липня 2021 13:32
Як не поправитися у відпустці: поради з харчування від тренера "Зважені та щасливі" Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

У розпал сезону відпусток найпопулярніше питання - як не поправитися на відпочинку. Адже ми нерідко привозимо з відпустки не тільки засмагу і яскраві враження, а й зайві кілограми. Тренер "Зважені та щсливі" Марина Боржемська розповіла, як же цього уникнути.

Дієвими порадами щодо харчування на відпочинку експерт поділилася в Instagram.

Як не поправитися у відпустці:

Їжте смачно!

Обов'язково побалуйте себе чимось смачним. Безліч страв, які подарують вам приголомшливі смакові відчуття, але не додадуть сантиметрів в талії. Наприклад, салати, овочі-гриль, рибка або м'ясо на мангалі, морепродукти. Також спробуйте місцеві фрукти.

Не забувайте про воду

Починайте день зі склянки води і підтримуйте водний баланс протягом усього дня. Це не тільки допоможе не переїдати, але і стимулює травлення.

Регулюйте порції

Якщо важко стриматися, тоді починайте вибір їжі з овочів і зелені. Покладіть білок. На сніданок і обід додайте ще складних вуглеводів у вигляді каш, а на вечерю — у вигляді овочів.

Що їмо:

  • Обходимо стороною такі продукти: ковбаси, сало, бекон, смажені і копчені страви.
  • Каву можна, але не варто її пити у великих кількостях. При бажанні замініть на декафінато або цикорій.
  • Якщо не можете без солодощів - краще з'їжте шматочок після сніданку, але не кожен день. Це не зашкодить, якщо протягом дня харчуєтеся правильно. Зараз сезон фруктів і ягід, які чудово замінять солодке.

Як не поправитися у відпустці: поради з харчування від тренера &quot;Зважені та щасливі&quot;

Ілюстративне фото (pexels.com)

Важливо! Їмо повільно, ретельно пережовуючи їжу. Не поспішаємо бігти за новою порцією - потрібно хвилин 20, щоб зрозуміти, чи ситі ви.

Радуйте себе

Знаходьте задоволення в чомусь ще, крім їжі. Відпустка - це можливість випробувати незабутні емоції. Відправляйтеся на екскурсії, піші прогулянки, милуйтеся пам'ятками і природою. Прості заняття на зразок шопінгу або спа-процедур також принесуть вам задоволення, не додаючи зайвих кілограмів.

Не забувайте про активність

Дозвольте собі поніжитися в шезлонгу, але обов'язково плануйте щоденну фізичну активність. Багато плавайте, гуляйте, танцюйте або катайтеся на велосипеді.

Як не поправитися у відпустці: поради з харчування від тренера &quot;Зважені та щасливі&quot;Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Олена Коготкова розвінчала топ-10 міфів про схуднення.

Читайте LITE в Google News
здоровое питание схуднення
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Пощади від погоди не чекайте: які області розжарить найближчими днями до 37 градусів
Пощади від погоди не чекайте: які області розжарить найближчими днями до 37 градусів