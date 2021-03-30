Постные блюда на обед с собой: яркие и простые рецепты от Евгения Клопотенко

Салат из свеклы с ароматным маслом

Салат из свеклы – это очень вкусно, а особенно, если свеклу запечь в духовке. Свекла прекрасно сочетается с хрустящими орехами, но в этот раз я решил использовать вместо них жареные семечки – такой вариант ничем не хуже. Дополняет вкус ароматное растительное масло. Мне кажется, что этот вариант свекольного салата идеально дополнит любое постное меню.

Как приготовить салат из свеклы

Время подготовки - 60-90 минут

Время приготовления - 10 минут

Порции - 2-4

Состав:

2 шт. Свекла

2 ст. л. Растительное масло

5 веточек Петрушка

1 ст. л. Семечки (жареные очищенные)

по вкусу соль и перец

Пошаговый рецепт:

Свекла (2 шт.) хорошо помойте, оберните фольгой и запекайте в духовке 1-1,5 часа до готовности при температуре 180 градусов. Готовность свеклы можно проверить вилкой - она должна легко прокалывать свеклу.

Готовую свеклу остудите до комнатной температуры. Потом очистите и нарежьте небольшими брусочками.

Листочки петрушки (5 веточек) помойте, просушите и отделите от стеблей. Затем мелко порубите ножом.

Переложите в салатник брусочки свеклы, рубленую зелень петрушки и жареные семечки (1 ст. л.). Заправьте салат растительным маслом (2 ст. л.). Я рекомендую использовать ароматное неочищенное масло, так салат будет еще вкуснее.

Посолите и поперчите салат по вкусу. Перемешайте и подавайте к столу.

Салат из свеклы с ароматным маслом

Фалафель с кинзой и петрушкой

Фалафель – это очень популярное ближневосточное блюдо. В Израиле он настолько популярен, что считается национальным блюдом. Если верить истории, то фалафель был основной закуской во время Великого поста. Как бы там ни было в современной кухне он тоже очень популярен. Советую вам добавить немного восточной тематике к вашему меню и приготовить фалафель с кинзой и петрушкой.

Как приготовить фалафель с кинзой и петрушкой:

Время подготовки - 90 минут

Время приготовления - 25 минут

Порции - 4

Состав:

2 стакан Нута

6 шт. Зубчик чеснока

2 шт. Лук (небольшой)

1 шт. Петрушка пучок

1 шт. Кинза пучок

Мята (несколько веточек)

1 ч. л. Соль

2 ч. л. Зиры

½ стакана Муки

Пошаговый рецепт:

Нут отварите до готовности в подсоленной воде. Он должен стать довольно мягким. Откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь. Духовку разогрейте до 180 градусов.

Смешайте в чаше блендера все остальные ингредиенты, кроме муки, и перебейте до однородного состояния. В зелени используйте только верхнюю часть - стебли необходимо обрезать.

Добавьте к смеси муку и замесите тесто. Сформируйте шарики и запекайте в духовке 20-25 минут. Подавайте фалафель с соусом из йогурта или кефира с добавлением рубленой мяты или другой зелени.

Фалафель с кинзой и петрушкой

Вишнево-яблочный морс с имбирем

Ягодные морсы – отличный напиток, который утолит жажду и зимой и летом, а также разумная альтернатива любому магазинному напитку. Морс можно варить из любых ягод, а при нынешнем ассортименте замороженной продукции это вообще не проблема. Мне больше всего нравится вишневый. А еще мне нравится добавлять в напитки свежий имбирь – это придает им приятную остроту, кроме того – это безумно полезно. Именно то, что нужно для зимней погоды.

Как приготовить вишнево-яблочный морс с имбирем:

Время приготовления - 5 минут

Порции - 3 л

Состав:

300 г Вишня (замороженная)

3 шт. Яблоко

5 см. Корень имбиря

Сахар (на свой вкус)

Пошаговый рецепт:

Вишню разморозьте, яблоки помойте и нарежьте крупными кусочками, имбирь порежьте тонкими слайсами (можно не чистить).

Выложите все ингредиенты в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения, уменьшите огонь до минимума и варите в течение 5 минут.

Вишнево-яблочный морс с имбирем