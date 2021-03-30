Постные блюда на обед с собой: яркие и простые рецепты от Евгения Клопотенко

В период Великого поста в рационе должны присутствовать постные блюда. Но что же делать тем, кто продолжает ходить в офис? Выход есть!
Известный украинский кулинар, победитель кулинарного шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко дал легкое и питательное меню для обеда. Свои рецепты он разместил на собственном сайте.
Салат из свеклы – это очень вкусно, а особенно, если свеклу запечь в духовке. Свекла прекрасно сочетается с хрустящими орехами, но в этот раз я решил использовать вместо них жареные семечки – такой вариант ничем не хуже. Дополняет вкус ароматное растительное масло. Мне кажется, что этот вариант свекольного салата идеально дополнит любое постное меню.
Как приготовить салат из свеклы
Время подготовки - 60-90 минут
Время приготовления - 10 минут
Порции - 2-4
Состав:
Пошаговый рецепт:
Свекла (2 шт.) хорошо помойте, оберните фольгой и запекайте в духовке 1-1,5 часа до готовности при температуре 180 градусов. Готовность свеклы можно проверить вилкой - она должна легко прокалывать свеклу.
Готовую свеклу остудите до комнатной температуры. Потом очистите и нарежьте небольшими брусочками.
Листочки петрушки (5 веточек) помойте, просушите и отделите от стеблей. Затем мелко порубите ножом.
Переложите в салатник брусочки свеклы, рубленую зелень петрушки и жареные семечки (1 ст. л.). Заправьте салат растительным маслом (2 ст. л.). Я рекомендую использовать ароматное неочищенное масло, так салат будет еще вкуснее.
Посолите и поперчите салат по вкусу. Перемешайте и подавайте к столу.
Салат из свеклы с ароматным маслом
Фалафель – это очень популярное ближневосточное блюдо. В Израиле он настолько популярен, что считается национальным блюдом. Если верить истории, то фалафель был основной закуской во время Великого поста. Как бы там ни было в современной кухне он тоже очень популярен. Советую вам добавить немного восточной тематике к вашему меню и приготовить фалафель с кинзой и петрушкой.
Как приготовить фалафель с кинзой и петрушкой:
Время подготовки - 90 минут
Время приготовления - 25 минут
Порции - 4
Состав:
Пошаговый рецепт:
Нут отварите до готовности в подсоленной воде. Он должен стать довольно мягким. Откиньте на дуршлаг и дайте воде стечь. Духовку разогрейте до 180 градусов.
Смешайте в чаше блендера все остальные ингредиенты, кроме муки, и перебейте до однородного состояния. В зелени используйте только верхнюю часть - стебли необходимо обрезать.
Добавьте к смеси муку и замесите тесто. Сформируйте шарики и запекайте в духовке 20-25 минут. Подавайте фалафель с соусом из йогурта или кефира с добавлением рубленой мяты или другой зелени.
Фалафель с кинзой и петрушкой
Ягодные морсы – отличный напиток, который утолит жажду и зимой и летом, а также разумная альтернатива любому магазинному напитку. Морс можно варить из любых ягод, а при нынешнем ассортименте замороженной продукции это вообще не проблема. Мне больше всего нравится вишневый. А еще мне нравится добавлять в напитки свежий имбирь – это придает им приятную остроту, кроме того – это безумно полезно. Именно то, что нужно для зимней погоды.
Как приготовить вишнево-яблочный морс с имбирем:
Время приготовления - 5 минут
Порции - 3 л
Состав:
Пошаговый рецепт:
Вишню разморозьте, яблоки помойте и нарежьте крупными кусочками, имбирь порежьте тонкими слайсами (можно не чистить).
Выложите все ингредиенты в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения, уменьшите огонь до минимума и варите в течение 5 минут.
Напомним, ранее мы писали о том, что победительница скандального ТВ-шоу поделилась рецептом идеальной шаурмы.