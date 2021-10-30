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Постоянная усталость: врач назвала три неожиданных фактора, которые крадут энергию

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Суббота 30 октября 2021 11:01
Постоянная усталость: врач назвала три неожиданных фактора, которые крадут энергию Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Многие жалуются на постоянную усталость и, как способ решить эту проблему, пытаются стать еще энергичнее, чтобы успевать еще больше! Вместе с тем, часто стоит просто обратить внимание, куда вытекает энергия - и самочувствие наладится.

Какие ошибки могут быть при работе с энергией? Поиск быстрой энергии: печеньки, кофе, которые дают всплеск на короткий период, но затем очень истощают, нередко приводя к развитию ИР, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

Постоянная усталость: врач назвала три неожиданных фактора, которые крадут энергиюКуда утекает энергия, которая нужна на здоровую счастливую жизнь? (фото: pexels.com)

  • Дефицитный образ жизни.

Нарушение обмена белков, жиров, углеводов, железа. Если хоть один не протекает полноценно, организм не может получить достаточное количество энергии из пищи.

  • Где взять энергию для активной жизни: рано вставать, плодотворно работать и еще чтобы оставались силы на домашние дела?

Без базовых знаний, системы и поддержки нелегко научиться бережно расходовать свои энергетические ресурсы.

  • Энергия образуется за счет того, что мы едим и дышим. Нам необходимо достаточное количество белков, жиров, углеводов. И если мы хотим получать энергию благодаря митохондриям, нам нужен кислород.

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Постоянная усталость: врач назвала три неожиданных фактора, которые крадут энергиюТяжелая еда крадет энергию, легкая - дарит (фото: pexels.com)

Избавиться от постоянной усталости: куда утекает энергия

Есть 3 основных процесса, на которые мы максимально тратим энергию, не придавая им особого значения:

  • Движение

Когда неправильно двигается тело, не уделяется внимание поиску спазмированных областей, даже лучшие препараты работать не будут. Грамотное движение позволит снять спазмы, получить необходимый каждой клетке кислород и максимально функционирующие митохондрии.

  • Пищеварение

Это очень энергоемкий процесс, поэтому так важно планирование рациона, качество и нутритивная плотность пищи. Важно не просто купить еды, а максимально полезной. Она должна не только попасть в ЖКТ, но и усвоиться там. Без необходимых кофакторов и ферментов это невозможно.

  • Стресс

В тревоге мы тратим нашу энергию в геометрической прогрессии. А нам необходимо, чтобы хватило еще на процессы детоксикации ночью.

Чтобы избавиться от постоянной усталости, стоит пересмотреть свое отношение к пище, которую мы едим, движению и стрессу - минимизировать его.

Раньше нутрициолог назвала неожиданное средство, которое спасает от отеков и целлюлита.

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