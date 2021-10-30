Постійна втома: лікар назвала три несподіваних фактори, які крадуть енергію

Багато хто скаржиться на постійну втому і, як спосіб вирішити цю проблему, намагаються стати ще енергійнішими, щоб встигати ще більше! Разом з тим, часто варто просто звернути увагу, куди витікає енергія - і самопочуття налагодиться.

Які помилки можуть бути при роботі з енергією? Пошук швидкої енергії: печиво, кава, що дають сплеск на короткий період, але потім починають в иснажувати, нерідко приводячи до розвитку ІР, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Куди витікає енергія, яка потрібна на здорове щасливе життя? (фото: pexels.com)

Дефіцитний спосіб життя.

Порушення обміну білків, жирів, вуглеводів, заліза. Якщо хоч один не протікає повноцінно, організм не може отримати достатню кількість енергії з їжі.

Де взяти енергію для активного життя: рано вставати, плідно працювати і ще щоб залишалися сили на домашні справи?

Без базових знань, системи і підтримки нелегко навчитися дбайливо витрачати свої енергетичні ресурси.

Енергія утворюється за рахунок того, що ми їмо і дихаємо. Нам необхідна достатня кількість білків, жирів, вуглеводів. І якщо ми хочемо отримувати енергію завдяки мітохондріям, нам потрібен кисень.

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Важка їжа краде енергію, легка - дарує (фото: pexels.com)

Позбутися від постійної втоми: куди витікає енергія

Є 3 основних процеси, на які ми максимально витрачаємо енергію, не надаючи їм особливого значення:

Рух

Коли неправильно рухається тіло, не приділяється увага пошуку спазмованих областей, навіть кращі препарати працювати не будуть. Грамотне рух дозволить зняти спазми, отримати необхідний кожній клітині кисень і максимально функціонують мітохондрії.

Травлення

Це дуже енергоємний процес, тому так важливо планування раціону, якість і нутритивну щільність їжі. Важливо купити не просто їжі, а максимально корисної їжі. Вона повинна не тільки потрапити до шлунково-кишкового тракту, а й засвоїтися там. Без необхідних кофакторів і ферментів це неможливо.

Стрес

У тривозі ми витрачаємо нашу енергію в геометричній прогресії. А нам необхідно, щоб вистачило ще й на процеси детоксикації вночі.

Щоб позбутися від постійної втоми, варто переглянути своє ставлення до їжі, яку ми їмо, руху і стресу - мінімізувати його.