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Посуда может влиять на здоровье: как правильно выбрать сковородку

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Четверг 03 февраля 2022 08:07
Посуда может влиять на здоровье: как правильно выбрать сковородку На какой сковороде полезнее всего готовить еду (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Важная составляющая нашего здоровья не только то, что мы едим, но и то, что нас окружает: например, экологичность помещения, в котором мы живем, и даже посуда, на которой мы готовим нашу еду.

Нутрициолог Евгения Хелс в своем блоге о здоровом питании посоветовала выбирать ее с умом, чтобы не набрать лишний токсинов в организм.

Безопасные материалы для сковороды⠀

1. Чугунные сковороды, экологичные, долговечные и тяжелые. Выбирайте литые, не штампованные. Если легкая, то в сплаве есть алюминий, такую лучше не брать.

2. Из нержавеющей стали, не вступают ни в какую реакцию с пищей. Будьте внимательны, выбирайте только качественные бренды, в дешевых часто большое содержание никеля, который накапливается в организме, должна быть указана марка стали AISI 304 или обозначено требование соблюдения ГОСТа. Смотрите, чтобы было содержание 18/0 -это означает, что никеля в данной посуде нет.

3. Керамика. Безопасна, однако боится перепад температур, поэтому не стоит выкладывать на такую сковороду замороженные продукты и ее нельзя мыть в посудомойке со щелочными средствами, хотя на свойство приготовленных блюд это не влияет.

Есть нюансы и жалобы на керамическое покрытие, что через 3 месяца к такой сковороде начинает все прилипать. Это потому, что наши производители называют керамикой все, что содержит в себе более 5 % этого вещества.

Также, как показывает практика, ее не будешь использовать без масла.

Посуда может влиять на здоровье: как правильно выбрать сковородкуКакую сковородку выбрать (фото: pexels.com)

4. Посуда со сплавами (титановые, мраморные и каменные). Они имеют многослойное покрытие. Но будьте внимательны, смотрите, чтобы посудала не содержала PFOA и PTFE.

Советы при выборе сковороды

  • Выбирайте сковороду с толстым дном.
  • Чем больше покрытий на сковороде, тем безопаснее.
  • Для того, чтобы готовить в духовом шкафу, выбирайте без пластмассовых деталий.
  • Смотрите внимательно состав, отсутсвие PFOA и PTFE, наличие ГОСТа, а так же сертификаты качества.
  • Выбирайте удобную широкую ручку, лучше из натуральных материалов.
  • Она должна стоить не менее 500-600 грн.

Раньше нутрициолог рассказала, какого минерала не хватает организму, если энергия стоит на нуле.

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