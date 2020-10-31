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Как правильно есть десерты: диетолог дала важные советы худеющим

Автор: Ольвия Агаркова

Диетолог рассказала, когда лучше употреблять сладости

Чистое питание - это хорошо, можно долго и нудно выезжать на силе воли, но все мы люди и иногда бывают исключения и хочется себя побаловать, и иногда это имеет смысл. Поэтому мы должны понимать, как лучше и более эффективно внедрить сладости, к которым лежит душа (лучше пп). О том, как это сделать рассказала в Instagram диетолог Ольга Усенко.

Если у вас 4-х разовый рацион, то вы спокойно можете позволить себе 300 ккал отдать на десерт. Обычно это — 100 г любого (даже не пп-торта). А если это правильный десерт то, то он тоже впишется в эти калории (исключение – ореховые). Вывод: 100 г правильного десерта съесть можно без зазрения совести.

Когда лучше есть? Лучшее время — до 16:00.

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1. Съесть перед сладким салат из свежих овощей (без ничего и без мяса/рыбы/сыра)
2. Просто съесть отдельным перекусом что-то правильное и вкусное с кофе или с чаем


⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если говорить о правильных сладостях, то это не вода и они тоже имеют калории, давайте разберемся что же это такое. Правильные (альтернативные) сладости это:

  • хороший состав
  • вкусно
  • не бьет по здоровью организма
  • не наносят ущерб фигуре
  • сытно

Для выбора правильного варианта нужно понимать, от чего вы отталкиваетесь и какую цель преследуете. Обычно, правильные сладости немного менее калорийные, чем обычные. И это объяснимо, ведь альтернативные варианты сладкого, которые нормально влияют на организм, не гонятся за минимум калорий.

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