Как правильно питаться при тотальной занятости: диетолог поделилась советами

Как же мне готовить, если я весь день на работе? Этим вопросом задаются худеющие, работая в офисе да или просто находясь целый день вне дома. Диетолог Ева Шишова на странице в Instagram поделилась вариантами правильного питания для тех, кто постоянно занят и не располагает свободным временем в будние дни.

Оптимальный вариант - это приготовить еду на несколько дней в свои выходные, разложить по контейнерам, убрать в холодильник и просто каждый день брать на работу определенный контейнер.

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В качестве перекусов можно использовать батончики, фрукты, различные бутерброды, и менять их в течение недели.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если вы обедаете в столовой или кафе, то всегда есть выбор купить что-нибудь из пп-меню (оно сейчас есть почти везде): паровую котлету, куриное мясо, крупу вместо картофельного пюре (она дольше насыщает).

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Салат выбираем без заправки или с маслом, главное - без соусов и майонеза, т.к. они ухудшают вкусовые привычки и, в принципе, сами по себе являются калорийными.

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Отдельная информация для тех, кто работает в ночную смену:



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Наша физиология устроена так, что организм тратит определенное количество калорий за сутки. Получается ночью, когда вы работаете, вы едите ту норму калорий, которую вы по идее должны съедать днем, но днем вы спите и не едите. Можно привести такой пример.

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Допустим, человек работает/бодрствует 20 часов в сутки и спит 4 часа в сутки

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Норма калорий у него на жиросжигание = 1500 кал

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В день, когда он работает и мало спит, он, например, сьедает около 2000 кал, а на следующий день он будет спать дольше и, соответственно, съест меньше калорий, допустим, 1000.

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Суммарно за 2 дня он съест 3000 кал, среднее арифметическое за день = как раз та самая норма 1500 кал/сутки.

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То есть можно делать так: складывать калории за 2 дня, вычислять среднее арифметическое и в тот день, когда работаете больше, едите больше, а в тот день, когда большую часть спите, едите меньше.

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