Праздничные салаты без вреда фигуре: рецепт вкусного домашнего майонеза

Совсем скоро новогодние праздники - а это значит, что без майонезных салатиков точно не обойдется. Можно ли сделать их полезными, но так, чтобы вкус остался прежним? Конечно! Можно сделать даже еще вкуснее.

На 3−4 порции нам понадобится:

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яйцо - 1 шт

горчица - 1 ст.л.

нерафинированное оливковое масло - 40-50 мл

лимонный сок - 1 ч.л.

яблочный уксус - 1 ч.л.

каперсы - 1 ст.л.

соль, перец по вкусу

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Готовим:

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1.Отвариваем яйцо до готовности. Остужаем, чистим и разминаем вилкой в пюре.

2. Добавляем к яйцу лимонный сок, масло, уксус, горчицу и каперсы — взбиваем до однородной консистенции (лучше блендером).

3. Добавляем соль и перец, перемешиваем — готово.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Домашний майонез — это просто, быстро и полезно. Он сделает ваши блюда на праздничном столе ещё вкуснее, но при этом вам не придётся ограничивать себя и отказываться от любимых салатов.