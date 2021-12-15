Праздничные салаты без вреда фигуре: рецепт вкусного домашнего майонеза
Совсем скоро новогодние праздники - а это значит, что без майонезных салатиков точно не обойдется. Можно ли сделать их полезными, но так, чтобы вкус остался прежним? Конечно! Можно сделать даже еще вкуснее.
Диетолог Наталья Макиенко поделилась в Instagram рецептом вкуснейшего и полезного домашнего майонеза.
На 3−4 порции нам понадобится:
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- яйцо - 1 шт
- горчица - 1 ст.л.
- нерафинированное оливковое масло - 40-50 мл
- лимонный сок - 1 ч.л.
- яблочный уксус - 1 ч.л.
- каперсы - 1 ст.л.
- соль, перец по вкусу
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Готовим:
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1.Отвариваем яйцо до готовности. Остужаем, чистим и разминаем вилкой в пюре.
2. Добавляем к яйцу лимонный сок, масло, уксус, горчицу и каперсы — взбиваем до однородной консистенции (лучше блендером).
3. Добавляем соль и перец, перемешиваем — готово.
Иллюстративное фото (pexels.com)⠀
Домашний майонез — это просто, быстро и полезно. Он сделает ваши блюда на праздничном столе ещё вкуснее, но при этом вам не придётся ограничивать себя и отказываться от любимых салатов.
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