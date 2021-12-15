Святкові салати без шкоди фігурі: рецепт смачного домашнього майонезу

Зовсім скоро новорічні свята - а це означає, що без майонезних салатиків точно не обійдеться. Чи можна зробити їх корисними, але так, щоб смак залишився колишнім? Звичайно! Можна зробити навіть ще смачніше.

Дієтолог Наталія Макієнко поділилася в Instagram рецептом дуже смачного і корисного домашнього майонезу.

На 3-4 порції нам знадобиться:

⠀ яйце - 1 шт

гірчиця - 1 ст. л.

нерафінована оливкова олія - 40-50 мл

лимонний сік - 1 ч. л.

яблучний оцет - 1 ч. л.

каперси - 1 ст. л.

сіль, перець за смаком ⠀

Готувати:

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1.Відварюємо яйце до готовності. Охолоджуємо, чистимо і розминаємо виделкою в пюре. 2. Додаємо до яйця лимонний сік, масло, оцет, гірчицю і каперси - збиваємо до однорідної консистенції (краще блендером). 3. Додаємо сіль і перець, перемішуємо - готово.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀ Домашній майонез - це просто, швидко і корисно. Він зробить ваші страви на святковому столі ще смачніше, але при цьому вам не доведеться обмежувати себе і відмовлятися від улюблених салатів.