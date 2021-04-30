Празднуем и худеем: рецепт полезной творожной паски от Натальи Могилевской

Скоро вся Украина будет праздновать Пасху - в 2021 году она выпала на 2 мая. Певица Наталья Могилевская, которая следит за своей фигурой, предложила всем худеющим рецепт вкусной и полезной творожной паски.

"Обещанный рецепт полезной, пасхальной, творожной паски. Празднуйте и худейте, мои красивые!" - написала Наталья.

Ингредиенты:

Сироп агавы (или другой натуральный подсластитель) – 130 г,

Творог (жирный) – 1 кг 250 г

Яйца (крупные) – 10 шт.,

Жирные сливки – 80 г,

Изюм и цукаты – по 4 стол. ложки,

Манка – 140 г.

Приготовление:

Свежий творог обязательно протрите через сито или пробейте блендером. Добавьте подсластитель, сливки и просеянную манку, перемешайте.



Желтки яиц взбейте и добавьте к ним творожную массу. Взбейте белки в густую пену, и осторожно соедините с творожной массой. Аккуратно все вымешайте лопаткой, чтобы творожная паска приобрела воздушные пузырьки. Добавьте цукаты, изюм и перемешайте.



Выложите паску в форму, смазанную сливочным маслом. Форма должна быть заполнена примерно на ¾ объема. Готовить пасху из творога 40-45 минут в хорошо прогретой духовке при 180 градусах. Для стаканчиков – время выпечки меньше, но все зависит от их размера. Бумажные стаканчики легко проверить нажатием по бокам, масса должна стать гораздо плотнее, чем до выпекания. Если верх начнет золотиться раньше времени, накройте пасху фольгой или обычной белой бумагой.



Горячую печеную паску нельзя вынимать из формы до полного остывания! Она должна постоять в форме как минимум час-полтора.



Наталья Могилевская предложила рецепт творожной паски для худеющих (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Основа верхнего украшения - слой из агар-агара, который можно украсить орешками и резаными цукатами.



Приготовление пасочки лучше делать накануне праздника, потому что ей нужно постоять в холодильнике сутки, ну или как минимум, ночь.