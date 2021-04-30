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Святкуємо і худнемо: рецепт корисної сирної паски від Наталії Могилевської

Новость на русском → П'ятниця 30 квітня 2021 14:38
Святкуємо і худнемо: рецепт корисної сирної паски від Наталії Могилевської Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Скоро вся Україна святкуватиме Великдень - у 2021 році він випав на 2 травня. Співачка Наталія Могилевська, яка стежить за своєю фігурою, запропонувала всім, хто худне, рецепт смачної і корисної сирної паски.

Про те, як приготувати такий атрибут великоднього столу, артистка розповіла у своєму Instagram.

"Обіцяний рецепт корисної, пасхальної, сирної паски. Святкуйте і худніть, мої красиві!"- написала Наталя.

Інгредієнти:

  • Сироп агави (або інший натуральний підсолоджувач) – 130 г,
  • Сир (жирний) - 1 кг 250 г
  • Яйця (великі) - 10 шт.,
  • Жирні вершки-80 г,
  • Ізюм і цукати – по 4 стіл. ложка,
  • Манка – 140 Р.

Приготування:

Свіжий сир обов'язково протріть через сито або пробийте блендером. Додайте підсолоджувач, вершки і просіяну манку, перемішайте.

Жовтки яєць збийте і додайте до них сирну масу. Збийте білки в густу піну, і обережно з'єднайте з сирною масою. Акуратно все вимішайте лопаткою, щоб сирна паска придбала повітряні бульбашки. Додайте цукати, родзинки і перемішайте.

Викладіть паску в форму, змащену вершковим маслом. Форма повинна бути заповнена приблизно на ¾ обсягу. Готувати паску з сиру 40-45 хвилин в добре прогрітій духовці при 180 градусах. Для стаканчиків – час випічки менше, але все залежить від їх розміру. Паперові стаканчики легко перевірити натисканням з боків, маса повинна стати набагато щільніше, ніж до випікання. Якщо верх почне золотитися завчасно, накрийте паску фольгою або звичайним білим папером.

Гарячу печену паску не можна виймати з форми до повного охолодження! Вона повинна постояти у формі як мінімум годину-півтори.

Святкуємо і худнемо: рецепт корисної сирної паски від Наталії Могилевської
Наталя Могилевська запропонувала рецепт сирної паски для тих, що худнуть (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Основа верхньої прикраси - шар з агар-агару, який можна прикрасити горішками і різаними цукатами.

Приготування пасочки краще робити напередодні свята, тому що їй потрібно постояти в холодильнику добу, ну або як мінімум, ніч.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська поділилася чудовим рецептом паски без дріжджів.

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