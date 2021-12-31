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Что приготовить на завтрак на кетодиете: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного блюда (видео)

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Пятница 31 декабря 2021 09:01
Что приготовить на завтрак на кетодиете: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного блюда (видео) Нутрициолог Евгения Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Татьяна Турчаникова

Кетодиета (кетогенная диета) стала в последнее время популярной по всему миру – этот тип питания предполагает употребление низкоуглеводных продуков с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.

Что при таком режиме питания лучше всего есть на завтрак? Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram дала рецепты: булочку, пюре и яйца приготовить легко!

Рецепт кетозавтрака: булочка, пюра и яйца

  • Кетобулочка

Нам понадобятся:

  • 1 яйцо,
  • 1 столовая ложка псиллиума,
  • 2 столовой ложки миндальной муки,
  • 1 чайная ложка разрыхлителя,
  • стеклянная миска для выпекания.
  1. Все тщательно перемешиваем,
  2. смазываем форму кокосовым маслом,
  3. ставим в микроволновку на 1 минуту. Булочка готова!
  • Пюре из авокадо

Нам понадобятся:

  • авокадо,
  • лимон,
  • соль,
  1. 1/2 авокадо мнем вилкой,
  2. добавляем сок лимона,
  3. солим по вкусу,
  4. выкладываем на булочку.

Раньше нутрициолог рассказала, как не набрать лишнего за праздники, простые и эффективные советы.

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