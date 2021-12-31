Что приготовить на завтрак на кетодиете: нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного блюда (видео)
Нутрициолог Евгения Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Кетодиета (кетогенная диета) стала в последнее время популярной по всему миру – этот тип питания предполагает употребление низкоуглеводных продуков с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.
Что при таком режиме питания лучше всего есть на завтрак? Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram дала рецепты: булочку, пюре и яйца приготовить легко!
Рецепт кетозавтрака: булочка, пюра и яйца
- Кетобулочка
Нам понадобятся:
- 1 яйцо,
- 1 столовая ложка псиллиума,
- 2 столовой ложки миндальной муки,
- 1 чайная ложка разрыхлителя,
- стеклянная миска для выпекания.
- Все тщательно перемешиваем,
- смазываем форму кокосовым маслом,
- ставим в микроволновку на 1 минуту. Булочка готова!
- Пюре из авокадо
Нам понадобятся:
- авокадо,
- лимон,
- соль,
- 1/2 авокадо мнем вилкой,
- добавляем сок лимона,
- солим по вкусу,
- выкладываем на булочку.
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