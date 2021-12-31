Що приготувати на сніданок на кетодієті: нутриціолог дала рецепт смачноїо і корисної страви (відео)
Нутриціолог Євгенія Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Кетодієта (кетогенна дієта) стала останнім часом популярною по всьому світу – цей тип харчування передбачає вживання низьковуглеводних продуктів з високим вмістом жирів і помірним вмістом білків.
Що при такому режимі харчування найкраще їсти на сніданок? Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram дала рецепти: булочку, пюре і яйця приготувати легко!
Рецепт кетосніданку: булочка, пюре та яйця
- Кетобулочка
Нам знадобляться:
- 1 яйце,
- 1 столова ложка псілліума,
- 2 столової ложки мигдального борошна,
- 1 чайна ложка розпушувача,
- скляна миска для випікання.
- Все ретельно перемішуємо,
- змащуємо форму кокосовим маслом,
- ставимо в мікрохвильовку на 1 хвилину. Булочка готова!
- Пюре з авокадо
Нам знадобляться:
- авокадо,
- лимон,
- сіль,
- 1/2 авокадо мнемо виделкою,
- додаємо сік лимона,
- солимо за смаком,
- викладаємо на булочку.
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