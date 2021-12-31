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Що приготувати на сніданок на кетодієті: нутриціолог дала рецепт смачноїо і корисної страви (відео)

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П'ятниця 31 грудня 2021 09:01
Що приготувати на сніданок на кетодієті: нутриціолог дала рецепт смачноїо і корисної страви (відео) Нутриціолог Євгенія Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Тетяна Турчанікова

Кетодієта (кетогенна дієта) стала останнім часом популярною по всьому світу – цей тип харчування передбачає вживання низьковуглеводних продуктів з високим вмістом жирів і помірним вмістом білків.

Що при такому режимі харчування найкраще їсти на сніданок? Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram дала рецепти: булочку, пюре і яйця приготувати легко!

Рецепт кетосніданку: булочка, пюре та яйця

  • Кетобулочка

Нам знадобляться:

  • 1 яйце,
  • 1 столова ложка псілліума,
  • 2 столової ложки мигдального борошна,
  • 1 чайна ложка розпушувача,
  • скляна миска для випікання.
  1. Все ретельно перемішуємо,
  2. змащуємо форму кокосовим маслом,
  3. ставимо в мікрохвильовку на 1 хвилину. Булочка готова!
  • Пюре з авокадо

Нам знадобляться:

  • авокадо,
  • лимон,
  • сіль,
  1. 1/2 авокадо мнемо виделкою,
  2. додаємо сік лимона,
  3. солимо за смаком,
  4. викладаємо на булочку.

Раніше нутриціолог розповіла, як не набрати зайвого за Свята, прості та ефективні поради.

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