Принимать на регулярной основе: врач рассказала, кому точно нужен дополнительный йод
Кому нужен йод? Ответ короткий - он нужен всем, но не всем его можно.
О том, кому нельзя или не желательно, в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
Йод (I) - это химический элемент, относящийся к группе галогенов, ровно как и бром (Br), хлор (Cl), фтор (F).
Самые большие запасы I на земле - это океан, а именно водоросли.
Раньше считали, что йод нужен только щитовидной железе. В настоящее время выяснено, что он нужен всему организму.
Йод захватывается из крови с помощью натрий-йодного симпортера (NIS). Эти симпортеры обнаружены также в слюнных железах, слизистой ЖКТ, структуры глаза, половых и молочных железах, почках и плаценте.⠀
Врач-эндокринолог Диляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Обратите внимание, что все, кроме плаценты, являются органами, которые соприкасаются с окружающей средой и это неспроста. Йод - это антисептик и очевидно, что в этих органах должна быть большая концентрация.
Кроме того, йод нужен ребенку - и потому в молочной железе мамы много этих переносчиков. Он участвует в метаболизме эстрогенов и способствует переводу опасного 16ОН-эстрона в безопасный эстриол.
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Доктор Абрахам был одним из ведущих в мире исследователей йода, предположившим, что нормой йода, необходимой и достаточной для всего тела, является 13 мг / д.
При достаточном количестве йода в организме в ЩЖ содержится примерно 50 мг йода. Для поддержания в ней достаточного уровня нужно около 6 мг / д. Молочной железе необходимо 5 мг и примерно 2 мг на нужды остальных тканей.
Рекомендации принимать 150 мкг йода направлена только на профилактику зоба. Они не учитывают потребность других тканей. И йодный дефицит это не только про щитовидную железу.
Состояния, связанные с дефицитом йода:
- рак груди
- рак ЩЖ
- рак яичников
- рак матки
- рак предстательной железы
- аутоиммунные заболевания щитовидной железы
- гипотироз
- кистозная мастопатия
- СДВГ
- хроническая усталость
- фибромиалгия
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Йод нужен даже тем, у кого нет щитовидной железы или проведена радиойодтерапия!
Если у вас нет противопоказаний, то я рекомендую принимать до 1000 мкг йода в виде морского йода или келпа постоянно, без перерыва.⠀
Кому нельзя:
- при тиреотоксикозе
- при горячих узлах
Дискутабельно:
- при АИТ
Проконсультируйтесь со своим врачом.
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