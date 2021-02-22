Не проиграете во вкусе, выиграете в полезности: нутрициолог рассказала, чем можно заменить яйца
Специалис по питанию с 10-летним стажем Надя Андреева рассказала, что даже такие, казалось бы, незаменимые продукты, как яйца, можно заменить.
Об этом она написала в своем Instagram.
Надя призналась, что, как нутрициолог, регулярно получает вопросы от читателей блога о том, чем заменить яйца. Она поделилась своими идеями, которые сама использует на кухне.
"К счастью, самые разнообразные продукты со всего мира можно приобрести сейчас в интернете или в магазинах здорового питания. Так что если хорошенько поискать и применить творческий подход, то можно заменить много какие продукты, не проиграв при этом во вкусе, а чаще всего даже выиграв из-за наличия дополнительных питательных веществ в альтернативных продуктах", - рассказала Надя.
Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)
"Чем заменить яйца?
- Если в рецепте требуется 3 или больше яиц, то они нужны для поднятия теста, и нам нужен заменитель с аналогичными свойствами. Для замены 1 яйца используйте 1 ст. л. молотого семени льна, смешанного с 3 ст. л. воды.
- Или попробуйте такой рецепт от Карины Олрич из ее блога Gluten Free Goddess:
- 1 ч. л. пекарского порошка (разрыхлителя),
- 1/2 ч. л. соды,
- 2 ст. л. муки,
- 3 ст. л. воды.⠀
- Если яйца используются в рецепте для скрепления остальных ингредиентов, то попробуйте заменить их на размятый до пюреобразного состояния банан, тыкву, кабачок, тофу или яблочное пюре.
- Желе из семян чиа тоже хорошо действует. При использовании желе из семян увеличьте немного количество пекарского порошка, чтобы избежать "резиновой" консистенции.
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