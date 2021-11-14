Проще простого: три легких шага для перехода на здоровое питания, которые осилит каждый

Самое сложное в питании на первых стадиях — выбор. Правильный выбор еды или привычный выбор еды? Вот такой выбор стоит перед человеком, который только пришел к необходимости начать питаться более здорово. Как облегчить себе задачу выбора еды?

Нутрициолог Ольга Усенко на странице в Instagram назвала три простые вещи, который может сделать каждый, чтобы есть правильную здоровую пищу.

1.Приготовьте еду заранее на максимально длительный отрезок времени.

Что на кухне дольше всего готовится? Самое длительное обычно белковое (птица/мясо/рыбка), поэтому необходимо наготовить себе на максимальное количество дней.

Еще загвоздка может быть в овощах и их разнообразии. Можно намыть их заранее, чтобы в момент необходимости просто порезать или протушить на 3-4 дня и разложить порционно.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Фрукты должны быть всегда рядом и попадаться на глаза.

Человеческая психика хитрая и человек будет больше есть того, что ему попадается на глаза, и не важно что это - сладости или фрукты.

3. Подготовьте набор блюд на завтрак, обед, ужин и варианты перекусов — которые вам нравятся и которые комфортны.

Вам не нужно писать четкий план питания на день, но понимать, чем вы можете позавтракать и пообедать, и поужинать тем, что вы любите и желательно, чтобы продукты и блюда были с хорошим составом. Это очень облегчит ситуацию.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Наличие заранее определенного набора блюд, которые нравятся, экономят время, когда приходится решать, что есть, и позволяют варьировать приемы пищи в зависимости от того, что хочется.

Это также очень удобно для покупок в продуктовом магазине, поскольку вы уже знаете, что, скорее всего, будете есть при каждом приеме пищи или хотя бы понимаете, что могли бы захотеть и какие нужны для этого продукты.

Человек приспосабливается ко всему, главное начинать и сделать это без стресса.