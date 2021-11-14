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Простіше простого: три легких кроки для переходу на здорове харчування, які подужає кожен

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Неділя 14 листопада 2021 08:38
Простіше простого: три легких кроки для переходу на здорове харчування, які подужає кожен Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Найскладніше в харчуванні на перших стадіях — вибір. Правильний вибір їжі або звичний вибір їжі? Ось такий вибір стоїть перед людиною, яка тільки прийшла до необхідності почати харчуватися більш здорово. Як полегшити собі завдання вибору їжі?

Нутриціолог Ольга Усенко на сторінці в Instagram назвала три прості речі, який може зробити кожен, щоб їсти правильну здорову їжу.

1.Приготуйте їжу заздалегідь на максимально тривалий відрізок часу.

Що на кухні найдовше готується? Найтриваліше зазвичай білкове (птах/м'ясо/рибка), тому необхідно наготовити собі на максимальну кількість днів.

Ще заковика може бути в овочах і їх різноманітності. Можна намити їх заздалегідь, щоб в момент необхідності просто порізати або протушкувати на 3-4 дні і розкласти порційно.

Простіше простого: три легких кроки для переходу на здорове харчування, які подужає кожен

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. Фрукти повинні бути завжди поруч і потрапляти на очі.

Людська психіка хитра і людина буде більше їсти того, що їй попадається на очі, і не важливо що це - солодощі або фрукти.

3. Підготуйте набір страв на сніданок, обід, вечерю і варіанти перекусів — які вам подобаються і які комфортні.

Вам не потрібно писати чіткий план харчування на день, але розуміти, чим ви можете поснідати і пообідати, і повечеряти тим, що ви любите і бажано, щоб продукти і страви були з хорошим складом. Це дуже полегшить ситуацію.

Простіше простого: три легких кроки для переходу на здорове харчування, які подужає кожен

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Наявність заздалегідь визначеного набору страв, які подобаються, економлять час, коли доводиться вирішувати, що є, і дозволяють варіювати прийоми їжі в залежності від того, що хочеться.

Це також дуже зручно для покупок в продуктовому магазині, оскільки ви вже знаєте, що, швидше за все, будете їсти при кожному прийомі їжі або хоча б розумієте, що могли б захотіти і які потрібні для цього продукти.

Людина пристосовується до всього, головне почати і зробити це без стресу.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Ольга Безугла розповіла про користь грейпфрута і розвіяла міфи про цей продукт.

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дієтолог Правильне харчування Здорове харчування
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