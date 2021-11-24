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Пять простых продуктов: нутрициолог назвала неожиданные мощные источники кальция  

Новина українською →
Среда 24 ноября 2021 18:09
Пять простых продуктов: нутрициолог назвала неожиданные мощные источники кальция   Нутрициолог Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Татьяна Турчаникова

Кальций - самый распространенный элемент в нашем организме. Все хоть раз слышали, что кальций жизненно важен для крепких костей и зубов, но это еще не все. Этот минерал также помогает нам поддерживать здоровье сосудов и регулировать кровяное давление.

Рекомендуемое ежедневное потребление кальция - 1000 мг в день для взрослых, а дети в возрасте 1-18 лет должны потреблять 700-1300 мг, соответственно, рассказала в своем Instagram нутрициолог Надя Андреева.

Пять простых продуктов: нутрициолог назвала неожиданные мощные источники кальция Молочные продукты богаты кальцием (фото: pexels.com)

Популярные продукты, богатые кальцием, включают молочные продукты: молоко, сыр, йогурт и т.д.

Однако некоторые морепродукты, листовая зелень, бобовые, сухофрукты, тофу и продукты, обогащенные кальцием, также являются мощными его источниками.

Особенно - когда речь идет о детях, которые не могут есть молочную продукцию, это особенно важно знать.⠀

Пять простых продуктов: нутрициолог назвала неожиданные мощные источники кальция Листовая зелень (фото: pexels.com)

Где еще можно раздобыть кальций: неожиданные источники

1. Листовая зелень с низким содержанием оксалатов

Оксалаты - это соединения, содержащиеся в некоторых листьях зелени, которые блокируют всасывание кальция. Оксалаты могут сделать другие очень питательные овощи (шпинат, швейцарский мангольд и зелень свеклы) неудачными источниками кальция. Зелень с более низким содержанием оксалатов - зелень капусты, бок чой.

2. Консервированный лосось и сардины

Сардины и консервированный лосось богаты кальцием благодаря съедобным костям. Хорошо употреблять кости вместе с мясом. Банка сардин или 150 гр лосося дает вам 35 % рекомендуемого потребления кальция.

3. Обогащенные злаки

Некоторые виды злаков могут доставлять до 1000 мг (100 % рекомендуемой суточной нормы) на порцию.

4. Твердый тофу

Этот веганский заменитель мяса изготовлен из сушеных соевых бобов, которые были измельчены и сварены. Это супер способ добавить много белка, и кальция в любой прием пищи.

5. Семена кунжута

Поскольку в них много магния, семена кунжута могут помочь снизить кровяное давление, улучшают симптомы бессонницы и настроение. Плюс, их антиоксидантное содержание, уменьшает воспаление даже у людей с остеоартритом.

Раньше нутрициолог дала рецепт полезных сладостей для всей семьи, маффины с вишней.

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