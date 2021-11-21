Идеально к чаю: нутрициолог дала простой рецепт полезного десерта
Что приготовить к чаю, чтобы вся семья была довольна, а мама точно знала, что накормила родных не просто вкусно, а еще и полезно?
Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram дала рецепт полезных маффинов с вишней. Пальчики облизывать не надо - нужно готовить в ближайший свободный день, посоветовала она.
Маффины с вишней (фото: instagram.com/biotorium)
Маффины с вишней: пошаговый рецепт⠀
Ингредиенты:
- Рисовая мука, 2 стакана,
- Сироп из топинамбура, ½ стакана,
- Льняная мука, 2 столовые ложки,
- Грецкие орехи - 130 г,
- Разрыхлитель - 1 чайная ложка,
- Морская соль по вкусу,
- Вода - 400 мл,
- Мед - 2 столовые ложки,
- Замороженная вишня - 300 г.⠀
Приготовление:
1. Разогреваем духовку до 180 градусов.
2. Смешиваем рисовую муку, разрыхлитель, измельченные грецкие орехи и соль.
3. Льняную муку заливаем небольшим количеством воды и оставляем на 10-15 минут.
4. Смешиваем льняную массу, сироп топинамбура и мед.
5. В полученную смесь добавляем муку, воду и хорошо перемешиваем.
6. Добавляем несколько вишен и взбиваем блендером.
7. В тесто высыпаем оставшуюся вишню и перемешиваем ложкой.
8. Раскладываем по формам и выпекаем при 180 С 25 минут (точное время зависит от вашей духовки, готовность проверять зубочисткой).⠀
Приятного аппетита!
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