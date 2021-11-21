Идеально к чаю: нутрициолог дала простой рецепт полезного десерта

Что приготовить к чаю (фото: pexels.com)

Что приготовить к чаю, чтобы вся семья была довольна, а мама точно знала, что накормила родных не просто вкусно, а еще и полезно?

Нутрициолог Анна Макарова в своем Instagram дала рецепт полезных маффинов с вишней. Пальчики облизывать не надо - нужно готовить в ближайший свободный день, посоветовала она.

Маффины с вишней (фото: instagram.com/biotorium) Маффины с вишней: пошаговый рецепт⠀ Ингредиенты: Рисовая мука, 2 стакана,

Сироп из топинамбура, ½ стакана,

Льняная мука, 2 столовые ложки,

Грецкие орехи - 130 г,

Разрыхлитель - 1 чайная ложка,

Морская соль по вкусу,

Вода - 400 мл,

Мед - 2 столовые ложки,

Замороженная вишня - 300 г.⠀ Приготовление: 1. Разогреваем духовку до 180 градусов. 2. Смешиваем рисовую муку, разрыхлитель, измельченные грецкие орехи и соль. 3. Льняную муку заливаем небольшим количеством воды и оставляем на 10-15 минут. 4. Смешиваем льняную массу, сироп топинамбура и мед. 5. В полученную смесь добавляем муку, воду и хорошо перемешиваем. 6. Добавляем несколько вишен и взбиваем блендером. 7. В тесто высыпаем оставшуюся вишню и перемешиваем ложкой. 8. Раскладываем по формам и выпекаем при 180 С 25 минут (точное время зависит от вашей духовки, готовность проверять зубочисткой).⠀ Приятного аппетита!