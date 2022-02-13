ru ua
Вс, 13 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Разгрузиться после долгой зимы: основные правила детокса в домашних условиях

Новина українською →
Воскресенье 13 февраля 2022 19:03
Разгрузиться после долгой зимы: основные правила детокса в домашних условиях Эти простые правила работают (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Долгая зима практически подошла к концу, специалисты по питанию перед новым сезоном советуют провести детокс всего организма.

Но прежде чем бежать записываться на очередной марафон или покупать программу у диетолога, стоит начать с домашней разгрузки. Многое можно сделать, начиная прямо с сегодняшнего дня.

"Прежде чем перейти к очищению печени и желчного пузыря, стоит применить основные правила обычной разгрузки организма, чтобы детоксикация прошла легко", – советует в своем блоге о здоровом питании нутрициолог Анна Гоголева.

Именно чистый кишечник – это начало здорового организма без аллергии, проблем с кожей, хронической усталости, ослабленного иммунитета.

Помимо основных приемов для очистки кишечника можно использовать и легкие правила для его разгрузки:

  • есть больше клетчатки, особенно – грубой растительной: морковь, семена, жмыхоорехов и семян;
  • не загружать организм крахмалом и сахарами, мясными, кисломолочными продуктами на время чистки. Исключить сдобную выпечку и не злоупотреблять злаковыми кашами и быстрыми углеводами;
  • не есть мясо каждый день;
  • разделять тяжелый белок и углеводы! Мясо + салат, рыба + овощи и травы – это основа лечебного питания.
  • чередовать мясные блюда с рыбными и просто овощными или зернобобовыми белковыми продуктами;

Разгрузиться после долгой зимы: основные правила детокса в домашних условиях

Разгрузка начинается с простых вещей (фото: pexels.com)

  • включить в рацион продукты ферментации: натуральный квас, домашний йогурт (можно на растительном или козьем молоке), иван-чай, чайный гриб чага, квашеная капуста;
  • стараться не ужинать поздно;
  • ложиться спать не позже 23:00, так организм сможет восстановить быстрее и обмен веществ, и нервную, и гормональную системы.

Помните, что главное правило здоровья – все хорошо в меру. Любые перекосы могут принести не желаемые результаты оздоровления, а дискомфорт и неприятные ощущения. И не относитесь к разгрузке кишечника как к голоданию, питайтесь регулярно, но облегчайте свой рацион.

Раньше нутрициолог рассказала, как оставаться стройной без диет.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Советы нутрициолога Советы диетолога
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Всплыли рисунки "советской" девочки, показывающие суровую правду об СССР
Всплыли рисунки "советской" девочки, показывающие суровую правду об СССР