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Рецепт дня: суп из авокадо и витаминный салат от звездного украинского актера

Новина українською → Киев, Пятница 05 февраля 2021 13:50
Рецепт дня: суп из авокадо и витаминный салат от звездного украинского актера Блюда по рецептам Владимира Горянского (скриншот)
Автор: Lite

Известный украинский актер Владимир Горянский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал, как приготовить вкусные и полезные вегетарианские блюда: суп из авокадо и витаминный салат.

Предлагаем и вам попробовать приготовить эти лакомства на своей кухне. Итак.

Для того, чтобы приготовить суп из авокадо по рецепту Горянского понадобятся:

  • спелое авокадо – 2 шт
  • большие огурцы – 3 шт.
  • лук шалот – 1 шт.
  • соевое молоко – 400 мл
  • сливки 15% – 200 мл
  • петрушка – 1 пучок
  • сок лимона – 1 ст. л.
  • соль

Нарезать авокадо, огурцы, лук шалот, петрушку. Добавить к овощам соль, сок лимона, соевое молоко и сливки. Взбить все в блендере. Подавать, украсив тыквенными семечками.

Чтобы повторить витаминный салат по рецепту актера надо взять:

  • яблоко – 2 шт.
  • корень сельдерея – 1 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • петрушка – 1 пучок
  • сыр фета – 70 г
  • горчица – 1 ст. л.
  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • сок лимона – 1 ст. л.

Яблоки нарезать небольшими полосками, очистить морковь и натереть вместе с сельдереем на терке, измельчить петрушку. Перемешать и заправить домашним вегетарианским майонезом. Для майонеза нужно взбить фету с горчицей, оливковым маслом и соком лимона.

Рецепт дня: суп из авокадо и витаминный салат от звездного украинского актера

Рецепт дня: суп из авокадо и витаминный салат от звездного украинского актера

Горский поделился рецептами любимых витаминных блюд (скриншот)

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