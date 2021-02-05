Рецепт дня: суп из авокадо и витаминный салат от звездного украинского актера

Известный украинский актер Владимир Горянский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" рассказал, как приготовить вкусные и полезные вегетарианские блюда: суп из авокадо и витаминный салат.

Предлагаем и вам попробовать приготовить эти лакомства на своей кухне. Итак.

Для того, чтобы приготовить суп из авокадо по рецепту Горянского понадобятся:

спелое авокадо – 2 шт

большие огурцы – 3 шт.

лук шалот – 1 шт.

соевое молоко – 400 мл

сливки 15% – 200 мл

петрушка – 1 пучок

сок лимона – 1 ст. л.

соль

Нарезать авокадо, огурцы, лук шалот, петрушку. Добавить к овощам соль, сок лимона, соевое молоко и сливки. Взбить все в блендере. Подавать, украсив тыквенными семечками.

Чтобы повторить витаминный салат по рецепту актера надо взять:

яблоко – 2 шт.

корень сельдерея – 1 шт.

морковь – 2 шт.

петрушка – 1 пучок

сыр фета – 70 г

горчица – 1 ст. л.

оливковое масло – 2 ст. л.

сок лимона – 1 ст. л.

Яблоки нарезать небольшими полосками, очистить морковь и натереть вместе с сельдереем на терке, измельчить петрушку. Перемешать и заправить домашним вегетарианским майонезом. Для майонеза нужно взбить фету с горчицей, оливковым маслом и соком лимона.

Горский поделился рецептами любимых витаминных блюд (скриншот)

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