Рецепт дня: суп із авокадо та вітамінний салат від зіркового українського актора
Відомий український актор Володимир Горянський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" розповів, як приготувати смачні та корисні вегетаріанські страви: суп із авокадо та вітамінний салат.
Пропонуємо і вам спробувати приготувати цю смакоту на своїй кухні. Отож.
Для того, щоб приготувати суп із авокадо за рецептом Горянського знадобляться:
- стигле авокадо – 2 шт.
- великі огірки – 3 шт.
- цибуля шалот – 1 шт.
- соєве молоко – 400 мл
- вершки 15% – 200 мл
- петрушка – 1 пучок
- сік лимона – 1 ст. л.
- сіль
Нарізати авокадо, огірки, цибулю шалот, петрушку. Додати до овочів сіль, сік лимона, соєве молоко та вершки. Збити все в блендері. Подавати, прикрасивши гарбузовим насінням.
Щоб повторити вітамінний салат за рецептом актора треба взяти:
- яблуко – 2 шт.
- корінь селери – 1 шт.
- морква – 2 шт.
- петрушка – 1 пучок
- сир фета – 70 г
- гірчиця – 1 ст. л.
- оливкова олія – 2 ст. л.
- сік лимона – 1 ст. л.
Яблука нарізати невеликими смужками, очистити моркву та натерти разом із селерою на терці, подрібнити петрушку. Перемішати та заправити домашнім вегетаріанським майонезом. Для майонезу треба збити фету з гірчицею, оливковою олією та соком лимона.
Горянський поділився рецептами улюблених вітамінних страв (скриншот)
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