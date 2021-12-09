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Не увлекайся: топ-5 самых вредных популярных продуктов, к котрыми мы привыкли

Автор: Ольвия Агаркова

Часто именно запрещенка становится именно тем соблазном, к котрому рука сама так и тянеться. В такие моменты достаточно напомнить себе, из чего же на самом деле состоит любимое вредное лакомство. Не стоит отказываться от него насовсем, а вот существенно ограничить определенно нужно.

Нутрициолог София Рожко составила в Instagram топ-5 самых вредных продуктов. которыми не стоит увлекаться.

1. Йогурты с любимы наполнителями

Хоть с малиной, хоть с отрубями, хоть с животворящим углем или золотой крошкой. В любом йогурте с наполнителями есть сахар (помимо стандартной лактозы), и этот продукты нельзя воспринимать как белок или порцию полезного кисломолочного продукта.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2. Продукты в панировке

Тут 2 проблемы: панировка - чаще всего рафинированный углевод, который вступает в реакцию с белком (например, мясо в кляре, рыба в кляре). Вторая - жарка в масле.

Чтобы сделать более адекватный вариант, замаринуйте предварительно мясо, используйте цельнозерновую панировку и запекайте, вместо жарки.

3. Жаренный бекон

Один из самый опасных продуктов, без шуток. В 100 г жаренного бекона образовывается около 90 000 КПГ (конечных продуктов гликации), при норме 15 000 в день!

4. Плавленые сырки и сырные соусы.

Это смесь жира, соли и КПГ. Правда в них 0 пользы. Как вариант можно брать неподсолленые крем-сыры, делать вкуснейшие сливочные соусы из творога или риккоты.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5. Чипсы

Чтобы чипсы меньше крошились их обрабатывают сверху мукой. Потому картофельные чипсы не совсем картофельные. Сочетание жира, сахара и соли оказывает абсолютно магическое влияние и оторвать от коробки нельзя, но необходимо.

Напомним, что ранее диетолог Нурия Дианова озвучила простые привычки, которые способствуют похудению.

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