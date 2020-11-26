Секрет сытости: диетолог рассказала, как худеть без чувства голода

Голод не физиологичен. Если вы во время снижения веса испытываете голод, то все закончится срывом и возвратом сброшенных килограмм. Как же худеть без голода? Об этом в Instagram рассказала диетолог Надежда Пахирко.

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В верхней части желудка есть специальные рецепторы, воздействие на которые дает сигнал в мозг, что желудок наполнен пищей. Как только объем пищи достигает верхней стенки желудка, мозг получает сигнал, что вы сыты и желание есть пропадает.

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Логично предположить, что если пища будет объемной и питательной и при этом не калорийной, то можно минимизировать чувство голода при снижении веса. Таким продуктом являются свежие овощи.

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Овощи низкокалорийные, но в желудке, впитывая воду, увеличиваются в объеме и создают чувство сытости.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Так, 400 калорий совершенно по-разному выглядят в вашем желудке. Овощей можно есть неограниченное количество и больше 400 ккал съесть уже трудно, т.к. желудок будет наполнен. Порция большая, а калорий мало. Для примера 400 ккал - это 2,5 кг огурцов.

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Всего лишь 45 гр. растительного масла (2,5 ст.л) дает вам те же 400 ккал, а желудок при этом совершенно пуст. А лимит калорий на 1 прием пищи уже исчерпан.

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Старайтесь свою тарелку наполовину заполнять свежими овощами. А на вторую половину кладем белок, сложные углеводы и капельку жиров. Питание должно быть сбалансированным. Тогда вы будете сыты, довольны и прекрасно расставаться с лишними килограммами.

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