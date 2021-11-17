Тут уже не до секса: нутрициолог рассказала, на что чаще всего указывает низкое либидо

Ситуация, знакомая многим: жена говорит, что у нее болит голова и ей не до интима, а муж обижается, думая, что это очередная "отмазка"? Оказывается, в 90 % случаев это - правда.

А виной тому, чаще всего, - железодефицит, рассказала нутрициолог и диетолог Марина Сергеева в своем Instagram.

При низком железе - не до секса (фото: pexels.com)

Как связаны железодефицит и либидо

Если упростить, то выглядит так: при железодефиците человек уходит в гипоксию. Помним, что железо переносит кислород в клетки. Нет железа - нет кислорода.

Когда нет кислорода в клетках, это отражается на нашем самочувствии. Хроническая усталость, вялость, пропадает толерантность к физическим нагрузкам. А что такое секс? Это очень энергоемкая физическая нагрузка на организм.

Как жить с ферритином ниже 10 мкг / л? Мягко говоря, сложно. Просыпаешься уже уставший, днем хочется все время прилечь, а вечером - пораньше лечь спать. И так на протяжении многих лет.

а вечером - пораньше лечь спать. И так на протяжении многих лет. Сдаешь анализ на гемоглобин, он более или менее в пределах референса и терапевт говорит, что с железом у вас все ок. Знакомо? Ферритин - анализ, который покажет запасы железа в клетке. Сдавать надо его.

Болит голова, а муж обижается, что это очередная отмазка? Дорогие мужья, в 90 % случаев это - правда. Организм женщины всеми силами пытается выжить и сохранить кислород и ресурсы. Тут уж не до секса, выжить бы.

Снизился уровень андрогенов - прощай, либидо? (фото: pexels.com)

Вторая причина снижения либидо при дефиците железа - снижение уровня стероидных (половых) гормонов. Конечно, здесь часто играют роль и другие дефициты: витаминов группы В, витамина A, D, Е, недостаток йода, селена и т.д. Но железодефицит стоит точно на первом месте. Снизился уровень андрогенов (тестостерона) - прощай либидо.

Не хочется секса? Возможно, это уже "звоночек". Если мы хотим продлить молодость, красоту, здоровье, активность, то в ситуации разбираться обязательно нужно, стоит обратиться к специалисту.