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Тут вже не до сексу: нутриціолог розповіла, на що найчастіше вказує низьке лібідо

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Середа 17 листопада 2021 11:01
Тут вже не до сексу: нутриціолог розповіла, на що найчастіше вказує низьке лібідо Дієтолог Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Ситуація, знайома багатьом: дружина каже, що у неї болить голова і їй не до інтиму, а чоловік ображається, думаючи, що це чергова "відмазка"? Виявляється, в 90 % випадків це - правда.

А винен у тому, найчастіше, - залізодефіцит, розповіла нутриціолог і дієтолог Марина Сергєєва в своєму Instagram.

Тут вже не до сексу: нутриціолог розповіла, на що найчастіше вказує низьке лібідоПри низькому залізі - не до сексу (фото: pexels.com)

Як пов'язані залізодефіцит і лібідо

  • Якщо спростити, то виглядає так: при залізодефіциті людина йде в гіпоксію. Пам'ятаємо, що залізо переносить кисень в клітини. Немає заліза - немає кисню.

  • Коли немає кисню в клітинах, це відбивається на нашому самопочутті. Хронічна втома, млявість, пропадає толерантність до фізичних навантажень. А що таке секс? Це дуже енергоємне фізичне навантаження на організм.

  • Як жити з феритином нижче 10 мкг / л? М'яко кажучи, складно. Пробуджуватися вже втомлений, вдень хочеться весь час прилягти, а ввечері - раніше лягти спати. І так протягом багатьох років.
  • Здаєш аналіз на гемоглобін, він більш-менш в межах референсу і терапевт каже, що з залізом у вас все ок. Знайомо? Феритин - аналіз, який покаже запаси заліза в клітині. Здавати треба його.

Болить голова, а чоловік ображається, що це чергова відмазка? Дорогі чоловіки, в 90 % випадків це - правда. Організм жінки всіма силами намагається вижити і зберегти кисень і ресурси. Тут вже не до сексу, вижити б.

Тут вже не до сексу: нутриціолог розповіла, на що найчастіше вказує низьке лібідо

Знизився рівень андрогенів - прощай, лібідо? (фото: pexels.com)

  • Друга причина зниження лібідо при дефіциті заліза - зниження рівня стероїдних (статевих) гормонів. Звичайно, тут часто грають роль і інші дефіцити: вітамінів групи В, вітаміну A, D, Е, нестача йоду, селену і т. д., але залізодефіцит стоїть точно на першому місці. Знизився рівень андрогенів (тестостерону) - прощай, лібідо.

Отже, не хочеться сексу - це вже дзвіночок. Якщо ми хочемо продовжити молодість, красу, здоров'я, активність, то в ситуації розбиратися обов'язково потрібно, варто звернутися до фахівця.

Раніше нутриціолог розповіла, як легко відновити нерви втомленим мамам.

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