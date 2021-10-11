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Семь важных шагов: врач рассказала, как поддержать иммунитет осенью

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Понедельник 11 октября 2021 19:01
Семь важных шагов: врач рассказала, как поддержать иммунитет осенью Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Многие думают, что чтобы поддержать иммунитет в сезон простуд, осенью и зимой, нужно... самостоятельно назначить себе витамины. На самом деле поддержка организма не ограничивается аптечными препаратами, она состоит из семи важных шагов, только один из них - это витамины, и то - назначенные врачом.

Назначать себе нутрицевтики можно только по выявленным дефицитам с персонализированной дозировкой. Об этом в своем Instagram рассказала врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

На моей схеме при ОРВИ - дозы выше профилактических, но того требует состояние. При простудных заболеваниях потребность в витамине С возрастает многократно, особенно - на фоне стресса. Поэтому такие дозы коротким курсом весьма оправданы.

Семь важных шагов: врач рассказала, как поддержать иммунитет осеньюКрепкий иммунитет - это и хороший отдых, и хорошее настроение, в том числе (фото: pexels.com)

Семь шагов к крепкому иммунитету в сезон простуд

  • Витамины, назначенные врачом

Профилактическая доза витамина С - 100-200 мг

  1. поддерживает функцию эпителиального барьера кожи
  2. участвует в пролиферации Т и В лимфоцитов
  3. снижает уровень окислительного стресса и воспаления
  4. поддерживает работу надпочечников и стресс-протекцию
  5. отдавайте предпочтение аскорбату натрия или ester-C (аскорбат кальция), в идеале, в комплексе с биофлавоноидами.

Витамин С не накапливается в организме и нужно постоянно пополнять запасы. Осень - идеальное время получить натуральный витамин из природных источников.

Семь важных шагов: врач рассказала, как поддержать иммунитет осенью

Лучше получать витамин С из натуральных источников (фото: pexels.com)

Цинк. Влияет на несколько иммунных систем: нейтрофилы, фагоцитоз, продукцию цитокинов, антител и регуляцию генов в лимфоцитах. Кроме повышения иммунной защиты организма, способствует здоровому пищеварению, нервным функциям и обмену веществ.

Предпочтительны хелатные формы. Помните о равновесии: на каждые 15 мг цинка нужно 1-2 мг меди при условии, что изначальные уровни были оптимальные.

Уровень витамин Д важно поддерживать не ниже 45 нг/мл. Если врач ставит целью значение выше, не забывайте про кофакторы! Витамину Д помогают усваиваться магний и витамин К2, а также адекватная работа желчного пузыря. Для контроля используйте анализ крови на 25-ОН вит Д не реже, чем 1 раз в 4-6 месяцев при поддерживающей дозе. При лечении высокими дозами необходим более частый контроль.

Иммуностимуляторы - только по назначению врача, в т.ч. и пептиды тимуса. Есть нюансы, их использование может послужить триггером для старта аутоиммунных процессов.

Необходимо подходить к здоровью комплексно. Не делайте акцент только на нутрицевтической поддержке.

Здоровый иммунитет - это также плюс еще шесть пунктов к витаминам:

  • Полноценное питание
  • Режим сна
  • Работа со стрессом
  • Физическая активность
  • Активная жизненная позиция
  • Бодрость духа и хорошее настроение

Раньше нутрициолог рассказала, какого витамина не хватает, если вы все время раздражены и сыпятся волосы.

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