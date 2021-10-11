ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Сім важливих кроків: лікар розповіла, як підтримати імунітет восени

Новость на русском →
Понеділок 11 жовтня 2021 19:01
Сім важливих кроків: лікар розповіла, як підтримати імунітет восени Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Багато хто думає, що щоб підтримати імунітет в сезон застуд, восени і взимку, потрібно... самостійно призначити собі вітаміни. Насправді підтримка організму не обмежується аптечними препаратами, вона складається з семи важливих кроків, тільки один з них - це вітаміни, і ті мають бути призначені лікарем.

Призначати собі нутрицевтики можна тільки за виявленими дефіцитами з персоналізованої дозуванням. Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

На моїй схемі при ГРВІ - дози вищі за профілактичні, але того вимагає стан. При простудних захворюваннях потреба у вітаміні С зростає багаторазово, особливо - на тлі стресу. Тому такі дози коротким курсом вельми виправдані.

Сім важливих кроків: лікар розповіла, як підтримати імунітет восениМіцний імунітет - це і хороший відпочинок, і гарний настрій, в тому числі (фото: pexels.com)

Сім кроків до міцного імунітету в сезон застуд

  • Вітаміни, призначені лікарем

Профілактична доза вітаміну С - 100-200 мг

  1. підтримує функцію епітеліального бар'єру шкіри
  2. бере участь в проліферації т і в-лімфоцитів
  3. знижує рівень окисного стресу і запалення
  4. підтримує роботу надниркових залоз і стрес-протекцію
  5. віддавайте перевагу аскорбату натрію або ester-C (аскорбат кальцію), в ідеалі, в комплексі з біофлавоноїдами.

Вітамін С не накопичується в організмі і потрібно постійно поповнювати запаси. Осінь - ідеальний час отримати натуральний вітамін з природних джерел.

Сім важливих кроків: лікар розповіла, як підтримати імунітет восени

Краще отримувати вітамін С з натуральних джерел (фото: pexels.com)

Цинк. Впливає на кілька імунних систем: нейтрофіли, фагоцитоз, продукцію цитокінів, антитіл і регуляцію генів в лімфоцитах. Крім підвищення імунного захисту організму, сприяє здоровому травленню, нервових функцій і обміну речовин.

Краще - хелатні форми. Пам'ятайте про рівновагу: на кожні 15 мг цинку потрібно 1-2 мг міді за умови, що початкові рівні були оптимальні.

Рівень вітамін Д важливо підтримувати не нижче 45 нг / мл, якщо лікар ставить за мету значення вище, не забувайте про кофактори! Вітаміну Д допомагають засвоюватися магній і вітамін К2, а також адекватна робота жовчного міхура. Для контролю використовуйте аналіз крові на 25-ОН витаміну Д не рідше, ніж 1 раз в 4-6 місяців при підтримуючій дозі. При лікуванні високими дозами необхідний більш частий контроль.

Імуностимулятори - тільки за призначенням лікаря, в т. ч. і пептиди тимуса. Є нюанси, їх використання може послужити тригером для старту аутоімунних процесів.

Необхідно підходити до здоров'я комплексно. Не робіть акцент тільки на нутрицевтичної підтримки.

Здоровий імунітет - це також плюс ще шість пунктів до вітамінів:

  • Повноцінне харчування
  • Режим сну
  • Робота зі стресом
  • Фізична активність
  • Активна життєва позиція
  • Бадьорість духу і гарний настрій

Раніше нутриціолог розповіла, якого вітаміну не вистачає, якщо ви весь час роздратовані та сиплеться волосся.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Не забудьте перевести годинники: коли переходимо на зимовий час
Не забудьте перевести годинники: коли переходимо на зимовий час