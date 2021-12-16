При сердечно-сосудистых заболеваниях: нутрициолог назвала самый важный минерал для сердца
Самый важный минерал для сердца – магний. Из пищи получить необходимое количество магния практически нереально. В организме современного человека запас его - просто мизерный. И даже этот мизерный запас мы расходуем на защиту от смога, пестицидов и других токсических веществ.
Не говоря уже, сколько мы расходуем магния при стрессе и при приеме лекарств (например, мочегонных, контрацептивов и антибиотиков), рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелс.
Магний важен для всех органов и систем организма:
- При сердечно-сосудистых заболеваниях (нормализует ритм, снижает давление, снимает спазм сосудов),
- При нарушении метаболизма сахара - этот минерал играет важнейшую роль при инсулинорезистентности.
- При осложнениях беременности.
- Помогает избежать преэклампсию, отечность и судороги.
Пролапс митрального клапана характеризуется слабостью сердечного клапана и увеличивается выведение магния из организма.
- При астме.
Магний способствует расслаблению гладкой мускулатуры бронхов и уменьшает хрипы.
- При мигренях.
Прием магния просто необходим
- Фибромиалгия
- Нарушение нервной и мозговой деятельности
- Остеопороз
- Рост мышечной массы при силовых упражнениях
- ПМС
Магний нужен даже при ПМС (фото: pexels.com)
Симптомы дефицита магния
- Сердцебиение
- Апатия, усталость
- Тревожность, панические атаки, бессонница
- Спазмы конечностей, дергаются веки и глаза
- Спазмы мышц, в том числе, нарушается моторика желудочного тракта (нарушение стула, бурление, вздутие)
- Тяга к сладкому
- Нарушение цикла
- Проблемы с гормонами
Ежедневная норма - 400 мг.
Проконсультируйтесь со своим врачом.
Раньше диетолог рассказала, как легко омолодиться на три года.