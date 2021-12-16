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При сердечно-сосудистых заболеваниях: нутрициолог назвала самый важный минерал для сердца

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Четверг 16 декабря 2021 20:01
При сердечно-сосудистых заболеваниях: нутрициолог назвала самый важный минерал для сердца Что необходимо сердцу (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Самый важный минерал для сердца – магний. Из пищи получить необходимое количество магния практически нереально. В организме современного человека запас его - просто мизерный. И даже этот мизерный запас мы расходуем на защиту от смога, пестицидов и других токсических веществ.

Не говоря уже, сколько мы расходуем магния при стрессе и при приеме лекарств (например, мочегонных, контрацептивов и антибиотиков), рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелс.

Магний важен для всех органов и систем организма:

  • При сердечно-сосудистых заболеваниях (нормализует ритм, снижает давление, снимает спазм сосудов),
  • При нарушении метаболизма сахара - этот минерал играет важнейшую роль при инсулинорезистентности.
  • При осложнениях беременности.
  • Помогает избежать преэклампсию, отечность и судороги.

Пролапс митрального клапана характеризуется слабостью сердечного клапана и увеличивается выведение магния из организма.

  • При астме.

Магний способствует расслаблению гладкой мускулатуры бронхов и уменьшает хрипы.

  • При мигренях.

Прием магния просто необходим

  1. Фибромиалгия
  2. Нарушение нервной и мозговой деятельности
  3. Остеопороз
  4. Рост мышечной массы при силовых упражнениях
  5. ПМС

При сердечно-сосудистых заболеваниях: нутрициолог назвала самый важный минерал для сердцаМагний нужен даже при ПМС (фото: pexels.com)

Симптомы дефицита магния

  • Сердцебиение
  • Апатия, усталость
  • Тревожность, панические атаки, бессонница
  • Спазмы конечностей, дергаются веки и глаза
  • Спазмы мышц, в том числе, нарушается моторика желудочного тракта (нарушение стула, бурление, вздутие)
  • Тяга к сладкому
  • Нарушение цикла
  • Проблемы с гормонами

Ежедневная норма - 400 мг.

Проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше диетолог рассказала, как легко омолодиться на три года.

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