При сердечно-сосудистых заболеваниях: нутрициолог назвала самый важный минерал для сердца

Самый важный минерал для сердца – магний. Из пищи получить необходимое количество магния практически нереально. В организме современного человека запас его - просто мизерный. И даже этот мизерный запас мы расходуем на защиту от смога, пестицидов и других токсических веществ.

Не говоря уже, сколько мы расходуем магния при стрессе и при приеме лекарств (например, мочегонных, контрацептивов и антибиотиков), рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелс.

Магний важен для всех органов и систем организма: При сердечно-сосудистых заболеваниях (нормализует ритм, снижает давление, снимает спазм сосудов),

При нарушении метаболизма сахара - этот минерал играет важнейшую роль при инсулинорезистентности.

При осложнениях беременности.

Помогает избежать преэклампсию, отечность и судороги. Пролапс митрального клапана характеризуется слабостью сердечного клапана и увеличивается выведение магния из организма. При астме. Магний способствует расслаблению гладкой мускулатуры бронхов и уменьшает хрипы. При мигренях. Прием магния просто необходим Фибромиалгия Нарушение нервной и мозговой деятельности Остеопороз Рост мышечной массы при силовых упражнениях ПМС Магний нужен даже при ПМС (фото: pexels.com) Симптомы дефицита магния Сердцебиение

Апатия, усталость

Тревожность, панические атаки, бессонница

Спазмы конечностей, дергаются веки и глаза

Спазмы мышц, в том числе, нарушается моторика желудочного тракта (нарушение стула, бурление, вздутие)

Тяга к сладкому

Нарушение цикла

Проблемы с гормонами Ежедневная норма - 400 мг. Проконсультируйтесь со своим врачом.