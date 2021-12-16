При серцево-судинних захворюваннях: нутриціолог назвала найважливіший мінерал для серця
Найважливіший мінерал для серця - магній. З їжі отримати необхідну кількість магнію практично нереально. В організмі сучасної людини запас його - просто мізерний. І навіть цей мізерний запас ми витрачаємо на захист від смогу, пестицидів та інших токсичних речовин.
Не кажучи вже, скільки ми витрачаємо магнію при стресі і при прийомі ліків (наприклад, сечогінних, контрацептивів і антибіотиків), розповіла в своєму Instagram нутриціолог Юлія Хелс.
Магній важливий для всіх органів і систем організму:
- При серцево-судинних захворюваннях (нормалізує ритм, знижує тиск, знімає спазм судин),
- При порушенні метаболізму цукру - цей мінерал грає найважливішу роль при інсулінорезистентності.
- При ускладненнях вагітності.
- Допомагає уникнути прееклампсію, набряклість і судоми.
Пролапс мітрального клапана характеризується слабкістю серцевого клапана і збільшується виведення магнію з організму.
- При астмі.
Магній сприяє розслабленню гладкої мускулатури бронхів і зменшує хрипи.
- При мігрені.
Прийом магнію просто необхідний
- Фіброміалгія
- Порушення нервової і мозкової діяльності
- Остеопороз
- Зростання м'язової маси при силових вправах
- ПМС
Магній потрібен навіть при ПМС (фото: pexels.com)
Симптоми дефіциту магнію
- Серцебиття
- Апатія, втома
- Тривожність, панічні атаки, безсоння
- Спазми кінцівок
- Спазми м'язів, в тому числі, порушується моторика шлункового тракту (порушення стільця, бурління, здуття)
- Тяга до солодкого
- Порушення циклу
- Проблеми з гормонами
Щоденна норма - 400 мг.
Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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