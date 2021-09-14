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Съесть и поумнеть: врач назвала продукты, которые помогут мозгам лучше работать

Новина українською →
Вторник 14 сентября 2021 11:05
Съесть и поумнеть: врач назвала продукты, которые помогут мозгам лучше работать Диляра Лебедева (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Что съесть, чтобы поумнеть? Кажется, для того, чтобы увеличить свой IQ, стоит больше читать, а не есть. Не совсем. Во время повышенных умственных нагрузок мозгу особенно важно получать вещества, активизирующие его работу.

Об этом в своем Instagram рассказаоа врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Какие продукты полезны для мозгов - и в чем их суперсила. Я против высокоуглеводных продуктов. Поэтому ни слова о шоколаде и ржаном хлебе.

Съесть и поумнеть: врач назвала продукты, которые помогут мозгам лучше работать
Грецкие орехи не зря похожи на извилины мозга (фото: pexels.com)

Есть быстрый способ: врач рассказала, как легко убрать дефицит железа

Что съесть, чтобы поумнеть: топ продуктов для школьников и студентов

  • Рыба - продукт богатый Омега-3. Эта кислота отвечает за скорость обработки информации нашим мозгом. Регулярное употребление рыбы и морепродуктов снижают риск развития болезни Альцгеймера. А еще в рыбе содержится йод, придающий уму ясность, и фосфор, делающий нас сообразительными.
  • Тыквенные семечки - источник цинка, наделяющего наш мозг выносливостью. Да, ни дня без полезности о тыкве.⠀
  • Яблоки и груши содержат железо, насыщающее мозг кислородом. Часто именно с недостатком кислорода связана наша усталость, апатия и нежелание соображать.
  • Ягоды - антиоксиданты. Например, черника и малина. Они ускоряют приток крови к мозгу и замедляют процесс старения.

Съесть и поумнеть: врач назвала продукты, которые помогут мозгам лучше работатьЯгоды - еще и антиоксиданты (фото: pexels.com)

  • Киви - еще один источник антиоксидантов. Фрукт защищает мозг от свободных радикалов. Ешьте чаще - он улучшает память. А еще всего 1 шт. восполняет суточную норму витамина С.
  • Куркума - специя, помогающая укреплять нейронные связи в головном мозге. Срочно освежите в памяти рецепты карри.
  • Грецкие орехи не зря и внешне напоминают извилины. Орех богат витаминами В1, В2, С, а также железом, цинком, йодом. Т. е. с грецкими орехами в рационе мы и соображаем лучше, и работать головой можем дольше.

Раньше нутрициолог рассказала, как оставить старение, шесть привычек, от которых лучше отказаться.

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